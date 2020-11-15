За что могут уволить сотрудника на «удаленке»

"Действительно, пока отсутствуют четкие законодательные предписания, многое решается в зависимости от того или иного видения работодателем и его кадровым подразделением вопросов перевода сотрудников на "удаленку". Кто-то переводит на "удаленку" наименее востребованных сотрудников, используя новый формат для урезания им заработной платы. А кто-то идет навстречу своим работникам и предоставляет возможность работать дистанционно тем, кто имеет несовершеннолетних детей, находящихся на дистанционном образовании дома, или пожилых родителей, за которыми нужен уход. Но в любом случае, механическое уменьшение заработной платы в связи с переводом на "удаленку" незаконно. Для этого нужно изменение в сторону сокращения трудовых обязанностей, что может быть закреплено только в обновленном Трудовом договоре и должностных регламентах", — пояснил "Российской газете" заслуженный юрист России Иван Соловьев.
"Работник, находящийся на "удаленке", может быть наказан за нарушение условий договора без уважительных на то причин: нарушение сроков выполнения поручений, систематическое нарушение порядка направления документов и отчетов и т.д. Какое-то время назад всерьез обсуждался вопрос, возможно ли наказать сотрудника, находящегося на "удаленке" за пьянство. Однако в связи с исключительной сложностью формирования доказательственной базы и порядка документирования такого факта (поездка на освидетельствование, возможность маскировки состояния опьянения под плохое самочувствие или принятие медицинских препаратов) от такой идеи решили отказаться. Однако, если в течение двух рабочих дней работник без уважительной причины не выходит по установленным каналам на связь, это может стать основанием для его увольнения", — разъясняет Соловьев.