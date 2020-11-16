Назван размер доплаты московским пенсионерам

Доплаты московским пенсионерам станут самой большой статьей расходов в программе бюджета социальной защиты на 2021 год. Об этом сообщается на сайте MOS.ru. На это будет направлено 164,8 миллиарда рублей, что на 4,7% больше, чем в текущем году. Отмечается, что забота о горожанах старшего поколения — приоритет в работе Правительства Москвы и одно из основных направлений государственной программы "Социальная поддержка жителей города Москвы".

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В 2021 году расходы на соцподдержку вырастут на 5% по сравнению с 2020 годом и составят почти 570 миллиардов рублей. На сегодняшний день помощь получают около 4,5 миллиона горожан, а это практически каждый третий москвич.

Городской социальный стандарт (пенсия и доплата) планируется увеличить на 3,7% — это единый процент индексации всех видов социальных выплат на следующий год. Таким образом, минимальный доход неработающего пенсионера будет составлять 20 222 рубля, что на 722 рубля больше, чем в нынешнем году. Средний размер региональной социальной доплаты — около семи тысяч рублей.

Подобные меры дадут возможность повысить размер региональной социальной доплаты к пенсиям почти 2,1 миллионов москвичей. Ожидается, что около 400 тысяч человек получат увеличенную городскую доплату, из них 23 тысячи впервые приобретут право на эту выплату.