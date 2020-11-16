Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Гороскопы
Игры
Работа
Еще
Курс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курсСравнение кредитов

Назван размер доплаты московским пенсионерам в 2021 году

Праймиещё 35
2 часа назад
Доплаты московским пенсионерам станут самой большой статьей расходов в программе бюджета социальной защиты на 2021 год. Об этом сообщается на сайте MOS.ru. На это будет направлено 164,8 миллиарда рублей, что на 4,7% больше, чем в текущем году. Отмечается, что забота о горожанах старшего поколения — приоритет в работе Правительства Москвы и одно из основных направлений государственной программы "Социальная поддержка жителей города Москвы".
Назван размер доплаты московским пенсионерам
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В 2021 году расходы на соцподдержку вырастут на 5% по сравнению с 2020 годом и составят почти 570 миллиардов рублей. На сегодняшний день помощь получают около 4,5 миллиона горожан, а это практически каждый третий москвич.
Городской социальный стандарт (пенсия и доплата) планируется увеличить на 3,7% — это единый процент индексации всех видов социальных выплат на следующий год. Таким образом, минимальный доход неработающего пенсионера будет составлять 20 222 рубля, что на 722 рубля больше, чем в нынешнем году. Средний размер региональной социальной доплаты — около семи тысяч рублей.
Подобные меры дадут возможность повысить размер региональной социальной доплаты к пенсиям почти 2,1 миллионов москвичей. Ожидается, что около 400 тысяч человек получат увеличенную городскую доплату, из них 23 тысячи впервые приобретут право на эту выплату.
Напомним, что в 2018 году размер городского социального стандарта минимального дохода неработающего пенсионера составлял 17 500 рублей, с сентября 2019 года — 19 500 рублей.
Личный счет,Правительство Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители