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Что подорожает в 2021 году 

Мария Иванова 2 часа назад
Что подорожает в 2021 году
Фото: РИА Новости
Телеканал «360» рассказал, что в новом году в России подорожают сигареты, алкоголь, билеты на поезда и молоко. По новому распоряжению правительства, минимальная цена пол-литровой бутылки водки в 2021-м составит 243 рубля (сейчас — 230 рублей).
Кроме того, самая дешевая бутылка коньяка в стране станет дороже на три процента: 446 вместо 433 рублей. Вырастут и минимальные цены на игристое вино — со 164-х до 169 рублей за 0,75 литра.
Акцизы на сигареты в 2021 году поднимут на 20 процентов. Ставка акциза на сигареты и папиросы составит 2359 рублей за тысячу штук, на вейпы и электронные сигареты — 60 рублей за штуку. Министр финансов Антон Силуанов говорил, что пачка сигарет подорожает примерно на 20 рублей.
Заместитель гендиректора АО «Русское Молоко» Алексей Бабенко предупреждал, что из-за требований об обязательной маркировке молочной продукции цены вырастут на десять процентов.
С 1 января следующего года в РЖД начнут брать на 3,7 процента больше за пассажирские перевозки, провоз багажа и дополнительные услуги. Вырастет стоимость места в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования, в СВ, купе и люксе.
Как сообщал «Рамблер», ранее экономист Андрей Черных заявил, что из-за роста курса доллара в России подорожает почти все, в первую очередь импортные лекарства.
Финансовый аналитик и экономист Виталий Калугин говорил, что к весне 2021-го в стране вырастут цены на бытовую технику и автомобили.
Видео дня. Сколько стоит арендовать жилье в Подмосковье на Новый год
Комментарии
Личный счет , Антон Силуанов , Андрей Черных , РЖД
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