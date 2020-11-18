С годового дохода свыше 5 миллионов рублей будут взимать НДФЛ по ставке в 15 процентов. Такой закон Совет Федерации планирует рассмотреть на пленарном заседании 18 ноября.

Сейчас все россияне, независимо от зарплаты, платят подоходный налог в размере 13 процентов. Закон устанавливает, что люди, которые ежегодно зарабатывают более 5 миллионов рублей, будут платить 15% НДФЛ. Повышенная ставка при этом коснётся только суммы, превышающей установленный порог.

Как ранее пояснил первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев , прежняя ставка в 13% будет действовать в ряде случаев, например, при продаже квартиры. «Закон написан таким образом, чтобы взимать высокий НДФЛ только с тех людей, которые систематически получают высокий доход», — пояснил депутат.

Закон разработан кабмином по поручению Президента. Согласно распоряжению главы государства, средства от 15-процентного налогообложения будут идти на лечение, оздоровление и реабилитацию детей, больных орфанными заболеваниями. Документ позволит дополнительно направить на лечение таких детей 60 млрд рублей в 2021 году, 64 млрд рублей в 2022 году, и 68,5 млрд рублей в 2023 году.