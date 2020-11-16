Эксперт предположил отказ РФ от выплаты пенсий

По его мнению, все проводимые в России реформы: от заморозки пенсионных накоплений и перехода на балльную систему до повышения пенсионного возраста, - не привели к обещанным результатам в виде повышения пенсий. Однако россияне не выходят на улицы и не протестуют против антисоциальных реформ, поэтому никакого повышения пенсий не будет ни в ближайшие пять, ни даже в 25 лет, заявил Жуковский.