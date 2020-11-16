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Эксперт предположил отказ РФ от выплаты пенсий

Вероника Полынина
1 час назад
Российские власти могут полностью отказаться от выплаты пенсий населению «ради социального эксперимента», считает экономист, член президиума Столыпинского клуба и экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковский.
Эксперт предположил отказ РФ от выплаты пенсий
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По его мнению, все проводимые в России реформы: от заморозки пенсионных накоплений и перехода на балльную систему до повышения пенсионного возраста, - не привели к обещанным результатам в виде повышения пенсий. Однако россияне не выходят на улицы и не протестуют против антисоциальных реформ, поэтому никакого повышения пенсий не будет ни в ближайшие пять, ни даже в 25 лет, заявил Жуковский.
«Потому что если в Греции, Германии или США в ответ на провалившиеся обещания власти или антисоциальные реформы народ выходит на улицы и устраивает забастовки, там людям удается решать проблемы. Те же «желтые жилеты» подняли минимальный размер оплаты труда на 120 евро до 1400 евро, почти до 130 тысяч рублей», - сказал экономист в интервью «Свободной прессе».
По словам Жуковского, реакция властей будет, «если действовать решительно».
«Если же народ все стерпит и смолчит, можно в дальнейшем вообще отменить пенсии ради социального эксперимента. Почему бы и нет? Такой вариант тоже не исключен», - считает он.
Ранее, как писал «Рамблер», эксперты портала Superjob выяснили, что россияне считают достойной пенсию в размере 40 тысяч рублей. На сегодняшний день средний размер пенсий в стране составляет 16,5 тысячи рублей, а в следующем году его обещают увеличить до 17,4 тысячи рублей.
Личный счет,Владислав Жуковский,Деловая Россия,
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