«Эксперимент»: когда россияне останутся без пенсий

"Социальный эксперимент" по снижению объема социальных выплат в адрес россиян могут продолжить уже в следующем году, уверен член президиума Столыпинского клуба и экспертного совета "Деловой России" Владислав Жуковский . Ранее эксперт заявлял о возможности полной отмены пенсий в России. Сенатор Валерий Рязанский напомнил, что с момента появления первых пенсий в стране, они еще никогда не отменялись.

Член президиума Столыпинского клуба и экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковский допустил, что российские власти могут отказаться от выплат пенсий ради «социального эксперимента» в случае, если народ «все стерпит и смолчит». Такое мнение экономист высказал в комментарии изданию «Свободная пресса», комментируя тему повышения пенсий.

«Пенсионный возраст подняли, а по факту индексация остается на уровне заниженной инфляции в 3−4%, — заметил он. — Причем чем богаче человек, тем больше индексация, например, у депутата с 90-тысячной пенсией индексация будет на уровне тысячи рублей, а у токаря или фермера — 300 рублей». Все реформы пенсионной системы — от заморозки пенсионных накоплений и перехода на бальную систему до повышения пенсионного возраста — не привели и не приведут к обещанному повышению пенсий, подчеркнул он.

В беседе с «Газетой.Ru» Владислав Жуковский предположил, что очередная волна изменений в пенсионной системе произойдет после выборов в Госдуму в следующем году, и тогда пенсионный возраст поднимут еще на 3-5 лет. После этого до пенсии не будут доживать примерно 65% мужчин и 35-40% женщин в стране.

В обозримом будущем пенсионная система России будет работать в режиме периодического повышения пенсионного возраста и индексации пенсионных выплат в размере инфляции, то есть, ее реальный размер будет постоянно сохраняться, согласился с мнением Жуковского экономист и заместитель председателя Либертарианской партии России (ЛПР) Григорий Баженов

«Наша политическая система не ориентирована на развитие, она ориентирована на стабильное воспроизводство, — отмечает Григорий Баженов. — Отсюда раздутый бюджетный сектор, повсеместная распространенность низкооплачиваемой работы и стабильная выплата социальных обязательств, тех же пенсий, пусть и незначительных по размеру».

По мнению Владислава Жуковского, корень проблемы российской пенсионной системы в том, что все меры, которые предпринимались в последние десятилетия, постоянно приводили к увеличению фискальной нагрузки на работодателей и их сотрудников при минимизации социальных выплат и социальной ответственности государства, считает собеседник «Газеты.Ru».

Экономист напомнил, что в 2014 году произошла бессрочная заморозка пенсионных накоплений в виде 6% от фонда оплаты труда, которые шли сначала на индивидуальные накопительные пенсионные счета, и монетизация льгот 2006 года, резко сократившая социальную поддержку ветеранов и людей старшего поколения, в том числе по медицинскому, санитарному и курортному обслуживанию. Кроме того, были повышены требования по минимально необходимому стажу для получения пенсии, и вдобавок из трудового стажа были исключены такие виды деятельности, как служба в армии, уход за инвалидами, учеба в вузе и так далее.

В то же время, после повышения пенсионного возраста в 2018 году от будущих пенсионных выплат была отрезана значительная часть населения. Владислав Жуковский отметил, что уже сейчас по данным Росстата Всемирного банка около 40% мужчин и 20% женщин в стране не доживут до выхода на пенсию.

Солидарная система

Действующая в России солидарная распределительная система, основанная на принципах социального страхования, в целом предполагает, что работающее поколение по сути выплачивает пенсии текущему пенсионному поколению, говорит Григорий Баженов.

«Если вдруг меня, например, через два года после выхода на пенсию не станет, все накопления за годы моей работы останутся в пользу пенсионеров моего поколения. Они не перейдут моим родственникам, и, на мой взгляд, уже это не дает нам оснований считать такую систему справедливой», — сказал собеседник «Газеты.Ru», отметив, что в ближайшее время прийти к более справедливой пенсионной системе в России вряд ли получится, поскольку все попытки структурно реформировать ее ранее провалились, а новые вряд ли будут предприняты.

С другой стороны, говорить о полной отмене пенсий в стране не приходится. В беседе с «Газетой.Ru» председатель президиума Союза пенсионеров России член Совета Федерации Валерий Рязанский напомнил, что с момента появления первых пенсий в стране, они никогда не отменялись, и ему «в самом дурном сне такое не может присниться».

При этом простая математика не позволяет рассчитывать россиянам на то, что к моменту выхода на пенсию они смогут получать достойные средства за счет одной лишь государственной пенсии по старости. Сенатор отметил, что единственный способ кардинально поменять ситуацию — значительно повысить зарплаты. При нынешнем способе формирования государственной пенсии россиянин может рассчитывать на получение отчисляемых его работодателем 22% от ежемесячного заработка за вычетом стоимости операторских полномочий самого Пенсионного фонда.

«Грубо говоря, если у вас зарплата 100 тыс. рублей, то будущая пенсия будет в районе 22 тыс. рублей — это простая математика. Но те кто получают 20 тысяч рублей почему-то рассчитывают не на 22%, а на большее», — сказал Валерий Рязанский.

И если в частном секторе такой уровень зарплат вполне можно себе представить, то, что касается сотрудников бюджетных учреждений, ситуация обстоит гораздо хуже. Иными словами, следуя логике собеседника «Газеты.Ru» из Совета Федерации,

чтобы получать пенсию около 40 тыс. рублей (именно такую сумму россияне назвали достойной по данным недавнего опроса сервиса Superjob), зарплата врача или учителя должна составлять примерно 180 тыс. рублей в месяц.

«Если мы сейчас повысим роль государства в формировании накопительной пенсии учителей, это значит, что бюджет должен будет откладывать на эту цель дополнительные и очень значительные средства», — сказал сенатор, отметив, что бюджетная система страны просто не выдержит такой нагрузки.

В целом и Валерий Рязанский, и Григорий Баженов сошлись во мнении, что основные средства для комфортной жизни на пенсии люди должны получать через накопительную систему.

Сенатор сказал «Газете.Ru», что в целом для того, чтобы этот механизм полноценно заработал, нужен заметный общий рост экономики. Конечно, в некоторых сферах деятельности существуют и корпоративные пенсии — в металлургии, горнодобывающей отрасли, железнодорожном транспорте, финансовой сфере — но далеко не все компании могут себе позволить такие программы.

В свою очередь Григорий Баженов отметил, что человек должен самостоятельно обеспечивать себе основную часть пенсии путем отчислений в НПФ. Но для этого требуется нормальный дизайн условий работы таких фондов — в первую очередь в плане правовой инфраструктуры и корпоративного управления.

«Начинать необходимо, конечно, с плавного перехода. Во-первых, сама по себе реформа должна быть максимально публичной. Во-вторых, затрагивать должна она лишь граждан, которые в состоянии сгладить свои доходы и потребление в условиях реформы — имею в виду тех, кому меньше 35-40 лет. В-третьих, нужно первоначально устанавливать солидарно-накопительную систему с постепенным переходом к полностью накопительной», — подчеркнул эксперт.

Впрочем, таких изменений в ближайшее время, скорее всего не будет, уверен Владислав Жуковский из Столыпинского клуба.