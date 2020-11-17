Траты российских семей превысили заработок

Каждая пятая российская семья систематически тратит больше, чем зарабатывает. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса банка "Хоум Кредит".

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Исследование показало, что доходы 55,2% респондентов примерно соответствуют расходам. 21,6% опрошенных заявили о систематическом превышении расходов над доходами, а у 23,2% опрошенных доходы семьи превышают расходы.

Чтобы пополнить бюджет, 61,3% россиян прибегают к банковским кредитам, 21,5% респондентов начинают больше работать и зарабатывать, 16,6% опрошенных обращаются за деньгами к родственникам и друзьям.