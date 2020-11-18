Россияне раскрыли планы на "черную пятницу"

Аналитики выяснили, какие категории товаров со скидкой больше всего интересуют россиян во время «чёрной пятницы» 2020 года. Исследование (есть в распоряжении RT) провёл аналитический центр «Битрикс24».

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Согласно данным исследования, в этом году по сравнению с 2019-м на 29% вырос интерес к гаджетам и бытовой технике.

Так, 80% респондентов отметили интерес к электронике, гаджетам, бытовой технике, 7% заинтересованы в онлайн-подписках (музыка, кино, игры, книги), 4% намерены заказать продукты.

Ещё 8% рассказали, что их интересует одежда, обувь, аксессуары, путешествия, авиабилеты, автомобили, запчасти, абонементы (в фитнес, спа, на массаж). И лишь 1% привлекают билеты на мероприятия (концерты, театры, шоу).

Кроме того, во время «чёрной пятницы», которая в этом году выпала на 27 ноября, 80% респондентов заявили о намерении покупать товары онлайн, остальные 20% — в магазинах и торговых центрах.

При этом 61% опрошенных заявил, что пандемия COVID-19 не повлияла на их планы на онлайн-шоппинг во время «чёрной пятницы».