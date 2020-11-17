Ещё
Далее:
Читайте также:
Ученые назвали самый страшный фильм в мире
Ученые назвали самый страшный фильм в мире Узнать ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.41
$
76.64
90.63
90.69
Прогноз
16.11 – 23.11
$
76.00
91.20
Индексы и котировки Brent
43.76
+0.09 Золото
1890.90
+0.00 РТС
1268.61
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
17.11
1.1866
+0.0228
02.11
1.1638
13.11
05.11
22.10

На выплаты семьям с детьми выделили 62 млрд рублей 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 36 3 часа назад
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительно 61,8 млрд рублей для выплат на детей от трех до семи лет, сообщила пресс-служба кабмина.
Решение о выделении средств Мишустин анонсировал на заседании правительства 12 ноября. Общая сумма средств резервного фонда на эти выплаты в 2020 году превысит 123 млрд рублей, передает РИА «Новости».

«Почти 62 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что необходимость дополнительного финансирования связана с увеличением числа детей, чьи родители имеют право на выплату. Их в России уже более 4,2 млн человек.
Оформить выплату можно, подав электронное заявление на портале госуслуг, при личном визите в МФЦ или органы соцзащиты.
Ежемесячные пособия на детей от трех до семи лет введены указом президента с 1 января 2020 года. Выплаты начались с 1 июня. Их получают семьи с низкими доходами. Размер пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребенка. Это примерно 5,5 тыс. рублей в месяц в зависимости от региона, уточняли ранее в пресс-службе кабмина.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В Москве в 2021 году вырастут выплаты неработающим пенсионерам В Москве в 2021 году вырастут выплаты неработающим пенсионерам Названа средняя сумма банковских вкладов россиян Названа средняя сумма банковских вкладов россиян Телефонные мошенники изобрели новую схему обмана Телефонные мошенники изобрели новую схему обмана
Комментарии 69
Личный счет , Видео , Михаил Мишустин , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е