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Кому не стоит надеяться на пенсию 

Артём Кульша 1 час назад
Кому не стоит надеяться на пенсию
Фото: ТАСС
Нынешние 30-40-летние россияне не смогут рассчитывать на существенный размер пенсии. Об этом экономист Евгений Гонтмахер заявил «Новой газете».
По его словам, те, кто достигнет пенсионного возраста через 30-35 лет, будут получать меньшую пенсию, чем получают нынешние пенсионеры, если до тех пор не изменятся правила исчисления пенсий.

«И, кстати говоря, в этом нет ничего трагического, хотя, конечно, это плохо», — отметил экономист.

Он назвал большие государственные пенсии иллюзией, а будущим пенсионных систем во всем мире — пенсии, которые складываются из трех частей: небольшой солидарной части, средств, отложенных человеком и его работодателем в частный пенсионный фонд, и денег, отложенных человеком на личный пенсионный счет.
По словам Гонтмахера, старение населения не позволит пенсионным системам сохранится в нынешнем виде — когда число работников, за которых платятся взносы, и количество пенсионеров, получающих страховые пенсии, сравняется, государству придется либо снизить пенсии, либо поднять взносы, но увеличение взносов ударит по бизнесу.

«Будущее во всем мире за комбинированным вариантом из солидарной и накопительной пенсии, но это требует зрелости финансовых рынков, финансовой грамотности людей и, самое главное, высоких зарплат. Одно дело, когда вы живете в Америке и получаете пять тысяч долларов в месяц, вы можете отложить какие-то деньги и туда и сюда. Другое дело, когда вы живете в России и получаете медианную зарплату около 40 тысяч рублей», — подытожил он.

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Личный счет , Евгений Гонтмахер
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