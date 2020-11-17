Кому не стоит надеяться на пенсию 

Нынешние 30-40-летние россияне не смогут рассчитывать на существенный размер пенсии. Об этом экономист Евгений Гонтмахер заявил «Новой газете».

По его словам, те, кто достигнет пенсионного возраста через 30-35 лет, будут получать меньшую пенсию, чем получают нынешние пенсионеры, если до тех пор не изменятся правила исчисления пенсий.

«И, кстати говоря, в этом нет ничего трагического, хотя, конечно, это плохо», — отметил экономист.

Он назвал большие государственные пенсии иллюзией, а будущим пенсионных систем во всем мире — пенсии, которые складываются из трех частей: небольшой солидарной части, средств, отложенных человеком и его работодателем в частный пенсионный фонд, и денег, отложенных человеком на личный пенсионный счет.

По словам Гонтмахера, старение населения не позволит пенсионным системам сохранится в нынешнем виде — когда число работников, за которых платятся взносы, и количество пенсионеров, получающих страховые пенсии, сравняется, государству придется либо снизить пенсии, либо поднять взносы, но увеличение взносов ударит по бизнесу.