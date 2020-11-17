Сегодня всех почему-то возбудило мнение экспертов CITI о том, что доллар США в следующем году упадет на 20%.

Понятно, для журналистов ход красивый — доллар погибнет от вакцины от коронавируса, однако за красивыми заголовками не всегда красивая действительность. Во-первых, возникает вопрос, к какой валюте доллар упадет на 20%?

Если по индексу, то это значит в основном против евро. Да ФРС стимулирует, но и ЕЦБ занимается тем же, может быть даже в больших масштабах.

Главный фактор — доходность по казначейским облигациям США намного выше, чем по европейским бумагам. Как показал коронавирусный 2020 год, в периоды рисков спрос на доллары резко растет.

Если бы не добрая воля ФРС, которая по своп операциям предоставила иностранным ЦБ 0.5 трлн долларов, то мы бы столкнулись с резким ростом американской валюты.

Может быть, доллар упадет к валютам emerging markets? Возможно, но к какой валюте? К турецкой лире — маловероятно. К рублю — сомнительно. Не даст это сделать ни наше правительство, ни наш ЦБ, который начал масштабно заливать банки рублями в рамках операций месячного репо.

Поэтому можно послушать экспертов CITI или наших журналистов, но доллары продавать не стоит точно.