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Доллар сейчас продавать точно не стоит 

Прайм 2 часа назад
Сегодня всех почему-то возбудило мнение экспертов CITI о том, что доллар США в следующем году упадет на 20%.
Понятно, для журналистов ход красивый — доллар погибнет от вакцины от коронавируса, однако за красивыми заголовками не всегда красивая действительность. Во-первых, возникает вопрос, к какой валюте доллар упадет на 20%?
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Если по индексу, то это значит в основном против евро. Да ФРС стимулирует, но и ЕЦБ занимается тем же, может быть даже в больших масштабах.
Главный фактор — доходность по казначейским облигациям США намного выше, чем по европейским бумагам. Как показал коронавирусный 2020 год, в периоды рисков спрос на доллары резко растет.
Если бы не добрая воля ФРС, которая по своп операциям предоставила иностранным ЦБ 0.5 трлн долларов, то мы бы столкнулись с резким ростом американской валюты.
Может быть, доллар упадет к валютам emerging markets? Возможно, но к какой валюте? К турецкой лире — маловероятно. К рублю — сомнительно. Не даст это сделать ни наше правительство, ни наш ЦБ, который начал масштабно заливать банки рублями в рамках операций месячного репо.
Поэтому можно послушать экспертов CITI или наших журналистов, но доллары продавать не стоит точно.
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Личный счет , Видео , ФРС , Центральный банк России , ЕЦБ
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