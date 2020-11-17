Зачем покупать рубль

Аналитики американского инвестбанка Goldman Sachs пришли к выводу, что российский рубль будет лучшей валютой по доходности в 2021 году. Он обеспечит максимальную доходность от коротких позиций, сообщает "Lenta.ru".

Валюты развивающихся стран в целом будут демонстрировать хорошие результаты, считают в Goldman Sachs. Компания советует занимать длинные позиции в мексиканском песо, южноафриканском рэнде и индийской рупии по отношению к доллару. При этом доллар, по их прогнозам, подешевеет в следующем году на 6% к основным мировым валютам.