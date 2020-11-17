Россияне рекордно потратились

Недельные расходы россиян с 9 по 15 ноября увеличились на 8% по сравнению с предыдущей неделей - в среднем российская семья потратила на повседневные товары 5 074 рубля, и данный показатель стал рекордным с конца марта, следует из сообщения "Ромира" и комментариев исследовательского холдинга для РИА Новости.

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"С 9 по 15 ноября 2020 года недельные расходы россиян выросли, достигнув уровня 5 074 рубля. На прошедшей неделе (9-15 ноября) среднестатистическим домохозяйством было потрачено на 375 рублей больше (8%), чем неделей ранее", - отмечается в исследовании "Ромира".

В "Ромире" пояснили РИА Новости, что предыдущий рекорд недельных расходов был зафиксирован в России в конце марта - на 13-й неделе, с 23 по 29 марта. Тогда показатель составил 6 444 рубля.

Недельные расходы россиян с 9 по 15 ноября 2020 года, согласно исследованию, повысились на 398 рублей (8,5%) в годовом выражении, а по сравнению со средним значением за последний год увеличились на 526 рублей (11,6%).

"Ромир" отмечает, что рост трат происходит на фоне введения новых ограничительных мер из-за повышенной заболеваемости коронавирусом. "Часть населения закупается продуктами в ожидании возможного локдауна", - добавляется в сообщении.

Индекс недельных расходов "Ромира" отражает динамику объема потребления российскими домохозяйствами товаров повседневного спроса. Показатель рассчитывается для каждой календарной недели на основе данных, которые получены при помощи скан-панели домохозяйств. Она, в свою очередь, базируется на информации о потреблении 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах.