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В России решили изменить систему выплат пенсионных накоплений 

Lenta.ru и ещё 33 6 часов назад
В России решили изменить систему выплат пенсионных накоплений
Фото: Lenta.ru
Минтруд России решил изменить минимальный размер пенсионных накоплений, при котором они выплачиваются гражданину не сразу все, а ежемесячно и пожизненно. Об этом пишет «Коммерсантъ».
В ведомстве считают, что увеличение накоплений приведет к увеличению объема единовременных выплат. «Минтруд попросил Пенсионный фонд „проработать“ возможность изменения условий», — пишет издание.
В частности, Минтруд предлагает осуществлять единовременную выплату в случае, если назначенная накопительная пенсия не превышает 20 процентов минимального размера оплаты труда.
Сейчас пожизненная накопительная пенсия выплачивается россиянам, у которых на счете есть достаточно денег, чтобы ежемесячные выплаты превышали 5 процентов по отношению к размеру совокупных пенсионных выплат. Если объем накоплений не достиг указанного уровня, они перечисляются единовременно.
22 октября Госдума собралась в очередной раз продлить заморозку накопительных пенсий россиян. Нижняя палата парламента приняла соответствующий законопроект в первом чтении. Отчисления граждан России в накопительную часть пенсии в размере шести процентов от зарплаты заморозили еще в 2014 году. Их направляют в страховую часть и тратят на выплаты нынешним пенсионерам. Правило должно было действовать до 2021 года, но президент России Владимир Путин продлил заморозку на 2022 год. Нынешний правительственный законопроект подразумевает пролонгацию механизма еще на год — то есть до конца 2023 года. Документ внесли в Госдуму в сентябре.
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Личный счет , Владимир Путин , Минтруд , Госдума
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