В России решили изменить систему выплат пенсионных накоплений 

Минтруд России решил изменить минимальный размер пенсионных накоплений, при котором они выплачиваются гражданину не сразу все, а ежемесячно и пожизненно. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В ведомстве считают, что увеличение накоплений приведет к увеличению объема единовременных выплат. «Минтруд попросил Пенсионный фонд „проработать“ возможность изменения условий», — пишет издание.

В частности, Минтруд предлагает осуществлять единовременную выплату в случае, если назначенная накопительная пенсия не превышает 20 процентов минимального размера оплаты труда.

Сейчас пожизненная накопительная пенсия выплачивается россиянам, у которых на счете есть достаточно денег, чтобы ежемесячные выплаты превышали 5 процентов по отношению к размеру совокупных пенсионных выплат. Если объем накоплений не достиг указанного уровня, они перечисляются единовременно.