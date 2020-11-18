На что копят россияне

Абсолютное большинство российских семей ведет общий бюджет, при этом граждане чаще всего копят на квартиру, машину и путешествия, отмечается в исследовании банка "Хоум кредит" , имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Кредитная организация провела в ноябре собеседования россиян в возрасте 25-45 лет, воспитывающих детей. Итоговое исследование включает в себя ответы 740 человек. "Наиболее популярными целями накопления ожидаемо стали собственная квартира и машина — 20,8% и 12,4%, соответственно", — сказали аналитики.

Кроме того, 8,6% россиян собирают деньги на путешествие, 7% — на ремонт, и еще 5,3% — на образование. Чуть меньше 4% респондентов копят на дачу, 1,5% граждан хочет купить новую мебель и бытовую технику, и лишь 0,6% опрошенных собирают средства для медуслуги. При этом около 40% россиян признались, что не имеют специальной цели для накопления.

Эксперты также выяснили, что 80% россиян имеют общий бюджет со своими супругами, а о наличии самостоятельных бюджетов у каждого взрослого члена семьи сообщило 15,6% респондентов.

При этом мужчины и женщины не смогли сойтись во мнении о распределении в семье ролей по зарабатыванию денег и распоряжению финансами. "По мнению мужчин, в 57,6% случаев зарабатывает деньги муж, а 36,9% — жена. Женщины же считают, что муж зарабатывает деньги лишь в 48,1% случаев, а жена — в 44,4%", — поясняют аналитики. В то же время мужчины уверены, что они чаще своих жен участвуют в планировании бюджета, а женщины считают наоборот.

Другие члены семьи почти не приносят денег в семейный бюджет и не занимаются его планированием, говорится в исследовании. Так, их вклад был отмечен лишь в 2,5% случаев. При этом исключением стали регионы Северного Кавказа, где доля людей старшего поколения в зарабатывании денег составила около 5%, а в планировании расходов — около 4%.