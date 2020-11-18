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Аналитики сообщили о подорожании коньяка, вина и пива 

News.ru 2 часа назад
В России выросла стоимость коньяка. Так, в октябре стоимость единицы спиртного составила 475 рублей — это на 7% больше показателей аналогичного периода прошлого года. Об этом NEWS.ru сообщил оператор фискальных данных «Такском», который проанализировал 22 млрд кассовых чеков.
Отмечается, что также подорожали ром (907 рублей, +6%), вино (360 рублей, +5%) и пиво (90 рублей, +4%). Кроме того, выросла средняя цена приобретения шампанского (365 рублей, +3%), виски (1023 рубля, +2%) и водки (253 рубля, +2%).
Как рассказали в компании, почти у всех представленных спиртных напитков упали продажи. Сильнее всего это коснулось коньяка (-29%), шампанского (-27%) и водки (-9%).
Россиян предупредили о непростых временах
В свете пандемии власти ввели ограничения на празднование Нового года. Например, в Москве отменены народные гулянья и работа ресторанов в ночное время. Однако на фоне этого резкого роста спроса на алкоголь и его стоимости не предполагается. В том числе на импортный — производители хотят сохранить свой рынок, отметил в беседе с NEWS.ru председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.
Единственное, возможно, товары импортного производства — их может коснуться. Потому что здесь видим падение курса рубля. И, соответственно, это должно отразиться на стоимости импортной продукции. Достаточно давно на рынке отсутствуют неофициальные дистрибьюторы, и в основном поставки идут через официалов. Соответственно, официальные дистрибьюторы совместно с материнской компанией определяют цены, которые они готовы держать на российском рынке для сохранения своего покупателя. О каком-то заметном подорожании здесь говорить не приходится, — пояснил Карпов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в России снизилось количество ДТП, в которых виновны находящиеся в состоянии опьянения водители и пешеходы.
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Комментарии 17
Личный счет , Видео , Андрей Карпов
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