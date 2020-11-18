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Министерство труда предложило ПФР «проработать» совместно с участниками рынка возможность изменения условий для единовременной выплаты пенсионных накоплений.

В частности, предлагается выплаты осуществлять в случае, если назначенная накопительная пенсия не превышает 20% минимального размера оплаты труда (МРОТ).

«Минтруд поручил ПФР проработать различные варианты выплаты накопительной части пенсии и представить предложения с учётом данных НПФ для дальнейшего рассмотрения вопроса», — сообщили в министерстве.

При этом в ведомстве отметили, что «решений о принятии каких-либо изменений законодательства по этому поводу» пока не принято.