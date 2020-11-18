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«Ъ»: Минтруд поручил проработать варианты выплат накопительной пенсии 

RT на русском 4 часа назад
Министерство труда предложило ПФР «проработать» совместно с участниками рынка возможность изменения условий для единовременной выплаты пенсионных накоплений.
Об этом пишет «КоммерсантЪ».
В частности, предлагается выплаты осуществлять в случае, если назначенная накопительная пенсия не превышает 20% минимального размера оплаты труда (МРОТ).

«Минтруд поручил ПФР проработать различные варианты выплаты накопительной части пенсии и представить предложения с учётом данных НПФ для дальнейшего рассмотрения вопроса», — сообщили в министерстве.

При этом в ведомстве отметили, что «решений о принятии каких-либо изменений законодательства по этому поводу» пока не принято.
Россиян предупредили о стремительном снижении пенсий
Ранее сообщалось, что Министерство труда и социальной защиты России выступило против идеи введения новой системы начисления пенсий «по рангам».
С такой инициативой выступил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников. По его мнению, в настоящее время даже специалисты путаются в действующей системе баллов при начислении пенсии. Парламентарий считает, что начисление должно происходить по разрядам.
Старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Наталия Пшеничникова прокомментировала ситуацию с пенсиями.
RT на русском: последние новости
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Комментарии
Личный счет , Видео , Наталия Пшеничникова , Сергей Калашников , Минтруд , Пенсионный фонд РФ , Госдума , Газета "Коммерсантъ"
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