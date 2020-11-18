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Минтруд ответил на возможное изменение системы пенсионных выплат 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Минтруд спросили об изменении системы пенсионных выплат
Фото: РИА Новости
Изменение системы выплат накопительной части пенсии в России действительно возможно, но окончательное решение пока не принято. Таким образом на сообщения СМИ с подробностями реформы ответили в пресс-службе Минтруда, сообщает РИА Новости.
Как объяснил представитель министерства, Пенсионному фонду России (ПФР) только поручено проработать варианты изменений, чтобы представить свои предложения. Для этого он должен использовать и данные негосударственных пенсионных фондов.
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что Минтруд хочет изменить минимальный размер пенсионных накоплений, ниже которого гражданину платят всю сумму целиком, а не ежемесячно.
В настоящее время такая выплата происходит, если сумма, которую мог бы получать пенсионер каждый месяц до конца жизни, не превышает пяти процентов от его совокупных пенсионных выплат. Ведомство предполагает поменять способ подсчета, установив границу на уровне 20 процентов от минимального размера оплаты труда (МРОТ).
В конце октября Госдума в первом чтении приняла законопроект об очередной заморозке накопительных пенсий россиян. В первый раз на такие меры власти пошли в 2014 году. Тогда говорилось, что это будет разовым решением, а экономический блок правительства критиковал продления моратория.
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Комментарии
Личный счет , Минтруд , Пенсионный фонд РФ , Госдума , РИА Новости
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