Минтруд спросили об изменении системы пенсионных выплат

Изменение системы выплат накопительной части пенсии в России действительно возможно, но окончательное решение пока не принято. Таким образом на сообщения СМИ с подробностями реформы ответили в пресс-службе Минтруда , сообщает РИА Новости

Как объяснил представитель министерства, Пенсионному фонду России (ПФР) только поручено проработать варианты изменений, чтобы представить свои предложения. Для этого он должен использовать и данные негосударственных пенсионных фондов.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил , что Минтруд хочет изменить минимальный размер пенсионных накоплений, ниже которого гражданину платят всю сумму целиком, а не ежемесячно.

В настоящее время такая выплата происходит, если сумма, которую мог бы получать пенсионер каждый месяц до конца жизни, не превышает пяти процентов от его совокупных пенсионных выплат. Ведомство предполагает поменять способ подсчета, установив границу на уровне 20 процентов от минимального размера оплаты труда (МРОТ).