В ГД внесли поправку о зарплате на удалёнке

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Комитет нижней палаты парламента рекомендовал принять законопроект о дистанционной работе с учётом этого пункта.

Документ вводит три ключевых понятия: дистанционная работа, временная дистанционная работа и комбинированная — это стационарная занятость на рабочем месте и удалённая работа.

Новая редакция законопроекта будет предусматривать, что работодатель сможет переводить сотрудников на удалёнку в случае ЧС без их согласия, но будет обязан обеспечить оборудованием или возместить затраты, передаёт РИА Новости.