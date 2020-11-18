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В Госдуму внесли поправку о запрете снижать зарплату на удалёнке 

Говорит Москва 1 час назад
В ГД внесли поправку о зарплате на удалёнке
Фото: РИА Новости
Комитет нижней палаты парламента рекомендовал принять законопроект о дистанционной работе с учётом этого пункта.
Документ вводит три ключевых понятия: дистанционная работа, временная дистанционная работа и комбинированная — это стационарная занятость на рабочем месте и удалённая работа.
Новая редакция законопроекта будет предусматривать, что работодатель сможет переводить сотрудников на удалёнку в случае ЧС без их согласия, но будет обязан обеспечить оборудованием или возместить затраты, передаёт РИА Новости.
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Личный счет , Госдума , РИА Новости
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