Ещё
Далее:
Читайте также:
Без лишних слов — «Стрельцов»
Без лишних слов — «Стрельцов» Смотреть онлайн ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.93
$
75.90
90.20
90.10
Прогноз
23.11 – 30.11
$
75.04
89.78
Индексы и котировки Brent
44.24
+0.05 Золото
1875.67
+0.04 РТС
1258.46
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
18.11
1.1873
+0.0170
03.11
1.1703
15.11
06.11
23.10

Банковские карты россиян под угрозой 

Артём Кульша 1 час назад
Законопроект о блокировке переводов по картам на 25 дней немного сомнительный. Об этом экономический эксперт Антон Шабанов заявил «Ура.ру».
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что ассоциация банков «Россия» разработала проект закона о возможности блокировки клиентами банков переводов по собственным картам на срок до 25 дней, если они заподозрят получателя средств в мошенничестве.
Россиянам назвали способ спастись от девальвации
В настоящее время транзакция может быть оспорена исключительно до зачисления средств на счет получателя, а приостановлена — максимум на пять дней. В «России» предлагают изменить это ради лучшего противодействия мошенничеству и увеличения объема возвращенных похищенных денежных средств.

«Пока этот законопроект выглядит вообще немного сомнительным», — прокомментировал Шабанов.

Он призвал очень четко прописать критерии мошеннических действий и поводы для блокировки переводов, так как иначе мнительные клиенты банков станут срывать друг другу сделки, крупные покупки и тому подобное, а это может оказать существенное влияние на экономическую деятельность граждан и организаций.
В октябре эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский рассказал, что в случае кражи денег со счета в банке владелец карты должен сообщить в кредитную организацию об операции, проведенной не им, заблокировать карту, оформить ее перевыпуск и составить заявление на возврат денег, а также заявление в полицию о мошенничестве. Банки обязаны вернуть деньги, в случае если информация об их краже была доведена до их сведения в течение суток, а клиент не нарушил правила безопасности хранения карты.
Комментарии 1
Личный счет , Видео , Антон Шабанов
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь