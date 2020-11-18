Банковские карты россиян под угрозой 

Законопроект о блокировке переводов по картам на 25 дней немного сомнительный. Об этом экономический эксперт Антон Шабанов заявил «Ура.ру».

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что ассоциация банков «Россия» разработала проект закона о возможности блокировки клиентами банков переводов по собственным картам на срок до 25 дней, если они заподозрят получателя средств в мошенничестве.

В настоящее время транзакция может быть оспорена исключительно до зачисления средств на счет получателя, а приостановлена — максимум на пять дней. В «России» предлагают изменить это ради лучшего противодействия мошенничеству и увеличения объема возвращенных похищенных денежных средств.

«Пока этот законопроект выглядит вообще немного сомнительным», — прокомментировал Шабанов.

Он призвал очень четко прописать критерии мошеннических действий и поводы для блокировки переводов, так как иначе мнительные клиенты банков станут срывать друг другу сделки, крупные покупки и тому подобное, а это может оказать существенное влияние на экономическую деятельность граждан и организаций.

В октябре эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский рассказал, что в случае кражи денег со счета в банке владелец карты должен сообщить в кредитную организацию об операции, проведенной не им, заблокировать карту, оформить ее перевыпуск и составить заявление на возврат денег, а также заявление в полицию о мошенничестве. Банки обязаны вернуть деньги, в случае если информация об их краже была доведена до их сведения в течение суток, а клиент не нарушил правила безопасности хранения карты.