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Банки приготовили неприятный сюрприз владельцам кредиток 

Мария Иванова 1 час назад
Банки приготовили неприятный сюрприз владельцам кредиток
Фото: РИА Новости
Опрошенные Life эксперты рассказали, что российские банки начали ухудшать условия использования кредиток. Изменения коснулись как новых, так и ранее выданных карт.
В частности, изменилась сумма, которую нужно потратить, чтобы не платить процент за пользование кредиткой. Раньше она составляла около семи тысяч рублей, сейчас — десять тысяч.
Кроме того, изменился процент на остаток собственных средств на карте. Раньше можно было положить на кредитку собственные деньги и получать с них процент, равный ставке по накопительному счету. Сейчас банки либо снизили этот процент, либо вовсе его обнулили.
Также для некоторых кредиток отменили повышенный кешбэк за покупки, ранее составлявший около десяти процентов.
Аналитик «Альпари» Анна Бодрова добавила, что теперь вместо «астрономических» скидок в магазинах при покупке с кредитки клиентов банков ждут скидки символические — около одного процента.

«Банки идут на такие шаги, чтобы сохранить возможность выдавать карты и увеличивать лимиты потенциальным заемщикам», — объяснил основатель компании «Баланс-платформа» Леван Назаров.

Эксперты подчеркнули, что банк обязан оповещать клиента обо всех изменениях — через СМС, личный кабинет, электронную почту или публикацию на официальном сайте.
Как писал «Рамблер», опрошенные «Праймом» эксперты предупреждали, что банки ужесточат условия по выдаче кредиток из-за роста «плохой» задолженности.
По данным Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), к августу кредитки стали лидерами по реструктуризации среди всех банковских продуктов России: на них пришлось 62 процента от всех реструктуризаций.
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Личный счет , Анна Бодрова
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