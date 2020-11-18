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Госдума приняла закон о расчете военных пенсий 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Госдума приняла закон о расчете военных пенсий
Фото: РИА Новости
Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о продлении еще на год — до 2022 года "заморозки" ежегодного увеличения размера денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии на 2%, исходя из которого рассчитываются пенсии военным пенсионерам.
Законом о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, было предусмотрено, что военные пенсии подлежат пересмотру одновременно с увеличением денежного довольствия соответствующих категорий военнослужащих и сотрудников ежегодно с 1 января 2013 года на 2%. Таким образом, размер денежного пособия, учитываемого при исчислении пенсии, с 54% в 2012 году должен постепенно достигнуть 100%. В 2015 году действие этой нормы было приостановлено.

"Предлагается пролонгировать приостановление действия части второй статьи 43 Закона о пенсионном обеспечении до 1 января 2021 г., сохранив размер денежного довольствия, учитываемого для исчисления пенсии, — 73,68 процента", — говорится в пояснительной записке.

Вместе с тем, отмечается в документе, проект бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов учитывает повышение денежного довольствия военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также лиц, проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы и войсках Росгвардии на прогнозный уровень инфляции — 3,7% с 1 октября 2020 года. Как следствие, это повлечет повышение пенсий военным пенсионерам на 3,7%.
Однако комитет Госдумы по обороне в своем заключении на проект бюджета настаивал на доведении индексации "военной пенсии" с 3,7% до 5,7%: с 1 октября 2020 года на 3,7% за счет увеличения денежного довольствия военнослужащих на размер инфляции, как заложено в проекте бюджета и на 2% с 1 января за счет "понижающего коэффициента" в целях выполнения требований указа президента РФ "О дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской Федерации".
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Личный счет , Росгвардия , Госдума , МВД
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