Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.93
$
75.90
90.20
90.10
Прогноз
23.11 – 30.11
$
77.50
92.23
Индексы и котировки Brent
44.63
+0.93 Золото
1871.76
–0.17 РТС
1258.46
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
18.11
1.1873
+0.0170
03.11
1.1703
15.11
06.11
23.10

Маткапитал разрешат отозвать с накопительной части пенсии 

Парламентская газета 43 минуты назад
Маткапитал разрешат отозвать с накопительной части пенсии
Фото: АГН МОСКВА
Женщинам дадут возможность отозвать средства маткапитала, направленные ранее на формирование своей накопительной пенсии, чтобы использовать его для других целей. На это отводится шесть месяцев. Депутаты Госдумы приняли такой законопроект во втором чтении на пленарном заседании 18 ноября.
Сегодня граждане РФ имеют право до дня назначения накопительной пенсии отказаться от использования средств маткапитала, или их части, на формирование накопительной пенсии, если планируют направить их на другие цели. Например, использовать эти деньги для улучшения жилищных условий, получения образования ребёнком, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

«Я считаю, что это положительное решение. Все регионы поддержали этот законопроект. Поступило шесть поправок, но все они — технического характера. Так что законопроект готов», — сказала глава Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва.

Отметим, что документ устанавливает срок, в течение которого можно воспользоваться отозванными средствами маткапитала — шесть месяцев после поступления отозванных средств на счёт Пенсионного фонда России. Также предусматривается возможность повторного направления отозванных средств на формирование накопительной пенсии в случае отсутствия заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по установленным направлениям либо заявления о продлении срока подачи заявления о распоряжении.
В кабмине рассчитывают на то, что принятие законопроекта будет способствовать совершенствованию реализации прав граждан по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала.
Видео дня. Россияне резко сократили покупки в интернете
Парламентская газета: последние новости
Сенаторы одобрили закон о «налоге для богатых» Сенаторы одобрили закон о «налоге для богатых» На выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет выделили 61,8 млрд рублей На выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет выделили 61,8 млрд рублей Пенсия неработающего пенсионера в Москве в 2021 году составит 20 222 рубля Пенсия неработающего пенсионера в Москве в 2021 году составит 20 222 рубля
Комментарии
Личный счет , Тамара Плетнева , Пенсионный фонд РФ , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение