Маткапитал разрешат отозвать с накопительной части пенсии 

Женщинам дадут возможность отозвать средства маткапитала, направленные ранее на формирование своей накопительной пенсии, чтобы использовать его для других целей. На это отводится шесть месяцев. Депутаты Госдумы приняли такой законопроект во втором чтении на пленарном заседании 18 ноября.

Сегодня граждане РФ имеют право до дня назначения накопительной пенсии отказаться от использования средств маткапитала, или их части, на формирование накопительной пенсии, если планируют направить их на другие цели. Например, использовать эти деньги для улучшения жилищных условий, получения образования ребёнком, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

«Я считаю, что это положительное решение. Все регионы поддержали этот законопроект. Поступило шесть поправок, но все они — технического характера. Так что законопроект готов», — сказала глава Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва.

Отметим, что документ устанавливает срок, в течение которого можно воспользоваться отозванными средствами маткапитала — шесть месяцев после поступления отозванных средств на счёт Пенсионного фонда России . Также предусматривается возможность повторного направления отозванных средств на формирование накопительной пенсии в случае отсутствия заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по установленным направлениям либо заявления о продлении срока подачи заявления о распоряжении.

В кабмине рассчитывают на то, что принятие законопроекта будет способствовать совершенствованию реализации прав граждан по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала.