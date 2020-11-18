В России вновь отложили выплаты советских вкладов 

Восстановление советских вкладов приостановлено еще на год. Об этом сообщает пресс-служба Государственной думы.
В 1995 году, как сообщал «Рамблер», в России был принят закон о том, что государство гарантирует восстановление и обеспечение сохранности сбережений, помещенных гражданами во вклады Сбербанка до 20 июня 1991 года, и средств, помещенных во вклады по договорам личного страхования и в государственные ценные бумаги СССР и РСФСР на территории России до 1 января 1992-го, путем их перевода в целевые долговые обязательства России с использованием долгового рубля.
С 2003 года выплата по вкладам приостановлена и ежегодно продлевается в том числе по той причине, что правительство до сих пор не разработало законы, регламентирующие перевод вкладов в целевые долговые обязательства и порядок применения долгового рубля. Сегодня Госдума одобрила продление приостановки выплаты еще на один год — до 1 января 2024-го.
«Учитывая высокую социальную значимость выполнения Россией обязательств по восстановлению и обеспечению ценности денежных сбережений граждан, полагаем необходимым подчеркнуть необходимость ускоренной разработки и принятия соответствующих нормативных правовых актов, позволяющих государству в полной мере исполнить указанные обязательства», — сказано в заключении на законопроект комитета Госдумы по финансовому рынку.