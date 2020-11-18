В России вновь отложили выплаты советских вкладов 

«Учитывая высокую социальную значимость выполнения Россией обязательств по восстановлению и обеспечению ценности денежных сбережений граждан, полагаем необходимым подчеркнуть необходимость ускоренной разработки и принятия соответствующих нормативных правовых актов, позволяющих государству в полной мере исполнить указанные обязательства», — сказано в заключении на законопроект комитета Госдумы по финансовому рынку.