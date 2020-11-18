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Россиянам угрожают новые «предновогодние» аферы 

Павел Тиунов 38 минут назад
Россиянам угрожают новые «предновогодние» аферы
Фото: ТАСС
Аферисты пытаются выудить у россиян информацию об их банковских картах, предлагая выгодные условия по предновогодним акциям в банках или магазинах, сообщает РИА Новости.
Потенциальной жертве может позвонить преступник и представиться сотрудником какой-нибудь крупной кредитной организации. В разговоре он отметит, что в связи с грядущей «черной пятницей» их банк подготовил индивидуальное предложение: банковские продукты с большими скидками, уверяет старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета "Синергия" Наталия Пшеничникова. Затем в процессе беседы мошенник постарается выяснить данные банковской карты своей жертвы, которые помогут ему опустошить счета ничего не подозревающего россиянина.
Еще один способ — заманить покупателей на мошеннический сайт обещанием огромных скидок на электронику, одежду, обувь, бытовую технику. Чтобы приобрести понравившийся товар со значительной уценкой, жертве необходимо оформить предзаказ, заявили представители ВТБ. В форме мошенники просят указать данные банковской карты. Как только аферисты получают необходимую информацию, связь с ними моментально пропадает, как и деньги на счетах.
Ранее, как сообщал «Рамблер», российские банкиры перечислили наиболее распространенные аферы, которыми пользуются мошенники. Так, пенсионеров вынуждают делиться данными банковских карт, обещая надбавку к пенсии, нуждающихся в материальной помощи завлекают на специально созданные сайты с просьбой оплатить почтовый перевод, а также во время пандемии сильное развитие получила торговля несуществующими вакцинами от коронавируса.
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Личный счет , Наталия Пшеничникова , Банк ВТБ , РИА Новости
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