Банковские переводы россиян предложили блокировать по-новому 

Ассоциация банков «Россия» (АБР) предложила замораживать переводы, полученные предполагаемыми злоумышленниками, на 25 дней. Об этом сообщает РБК.

Ассоциация разработала поправки в закон о национальной платежной системе.

По задумке АБР, переводы будут блокировать, если клиент пожаловался на мошенничество не позднее следующего дня после того, как банк получателя зафиксировал транзакцию.

Сейчас оспаривать транзакцию можно только до зачисления средств на счет получателя. Максимальный срок блокировки составляет пять дней.

Если перевод был оспорен до зачисления на счет получателя, транзакцию приостанавят, если после — все расходные операции по карте заблокируют, либо заблокируют сумму, равную сумме оспариваемой операции.

У получателя будет пять дней на подтверждение транзакции. За это время он должен будет предоставить «нужные документы». Документы передадут отправителю, с ними он сможет обратиться в суд.

В АБР считают, что эта мера позволит возвращать до 30 процентов от общего количества похищенных денег. Ранее в Центробанке говорили, что россиянам возвращается только 15 процентов от общей суммы украденного банковскими мошенниками.

« [Клиент] понимает, что произошло хищение, когда оно уже совершено. Например, хищение с помощью звонка из фиктивного call-центра банка, когда клиенту сообщают о подозрительной операции и для ее заморозки требуют продиктовать код», — так объяснил необходимость новой меры в АБР.

Вице-президент Почта Банка Станислав Павлунин отметил, что за 25 дней блокировки суд не успеет принять решение, поэтому мошенник сможет снять деньги с карты, когда этот период закончится.

Как сообщал «Рамблер», ранее в АБР подготовили законопроект, позволяющий передавать персональные данные укравших деньги мошенников их жертвам.

Это необходимо, чтобы жертва могла подать в суд. Иск в рамках гражданского или арбитражного судопроизводства позволяет арестовать имущество ответчика, но подать такой иск без ФИО и места жительства ответчика не получится. Пока эти данные являются банковской тайной.