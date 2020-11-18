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Путин назначил новые выплаты части российских студентов 

Ura.Ru 53 минуты назад
Президент России Владимир Путин назначил выплаты студентам-медикам, которые помогают в борьбе с коронавирусом. Об этом он заявил на совещании с членами правительства РФ.

«Я предлагаю предусмотреть дополнительную выплату для учащихся медицинских учебных заведений, которые не трудоустроены, но в рамках своей практической подготовки принимают участие в оказании помощи больным», — заявил Путин.

Пока выплаты предусмотрены до конца 2020 года. Студентам вузов, аспирантам-медикам и ординаторам выдадут по 10 тысяч рублей. Студенты медучилищ получат по 7 тысяч.
Путин распорядился поддержать и других врачей, пишет агентство Nation news. Кроме того, 16 ноября стало известно, что кабмин выделит средства на создание в регионах мобильных выездных бригад медиков.
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Личный счет , Видео , Владимир Путин , Правительство РФ
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