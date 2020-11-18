Названо число пострадавших от высокого курса валют россиян 

Высокий курс валюты, а также нестабильная ситуация на фоне эпидемии коронавируса стали основными причинами отказа 73% россиян от валютных вкладов. Среди них есть участники, которые просто не нуждаются в открытии таких счетов. У 27% респондентов имеются валютные счета. Исследование, проведенное на портале «Рамблер» с 17-18 ноября, продемонстрировало наличие у 22% россиян вкладов в долларах, а у 5% — в евро. Экономическая ситуация в связи с эпидемией не позволяет россиянам часто пополнять валютные счета. Так, более половины респондентов пополняют их реже одного раза в месяц, а 25% участников это делают стабильно один раз в месяц. Лишь 11% проголосовавших могут себе позволить пополнять свои счета несколько раз в месяц.

Выяснилось, что чуть более половины респондентов (51%) не могут вспомнить время, когда они покупали доллар США в большом объеме. 29% участников покупали в большом объеме доллар США до 2014 года, а 20% — после 2014 года.

Россияне столкнулись с разными последствиями высокого курса валют к рублю (52%). Так, 15% респондентов отказались от путешествий, 19% отказались от покупок дорогостоящих товаров (например, от импортных автомобилей), 17% россиян отказались от приобретения техники (например, смартфонов).

Финансовое положение 45% участников за последние 5 лет изменилось в худшую сторону, однако ситуация является контролируемой. 21% россиян в связи с пандемией столкнулись с бедственным финансовым положением, а у 19% россиян не поменялось ничего. 15% респондентов стали жить лучше.

Купить 100 долларов теперь для россиян не столь простая задача. 36% участников заявили о готовности это сделать, однако признались, что прожить оставшийся месяц будет проблематично. 35% россиян могут совершить обмен валюты без ущерба себе, а 29% — не могут, так как для них это слишком большие деньги, переводя в рубли.

Россияне уделяют большое внимание курсу валют. Аналитики проверили, как тщательно россияне следят за актуальным курсом доллара США к рублю. Число тех, кто ответил корректно, превысило число тех, кто допустил ошибку (55%).

В исследовании приняли участите 1728 человек.