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Названо число пострадавших от высокого курса валют россиян 

Лера Букина 36 минут назад
Названо число пострадавших от высокого курса валют россиян
Фото: Рамблер
Высокий курс валюты, а также нестабильная ситуация на фоне эпидемии коронавируса стали основными причинами отказа 73% россиян от валютных вкладов. Среди них есть участники, которые просто не нуждаются в открытии таких счетов. У 27% респондентов имеются валютные счета. Исследование, проведенное на портале «Рамблер» с 17-18 ноября, продемонстрировало наличие у 22% россиян вкладов в долларах, а у 5% — в евро. Экономическая ситуация в связи с эпидемией не позволяет россиянам часто пополнять валютные счета. Так, более половины респондентов пополняют их реже одного раза в месяц, а 25% участников это делают стабильно один раз в месяц. Лишь 11% проголосовавших могут себе позволить пополнять свои счета несколько раз в месяц.
Выяснилось, что чуть более половины респондентов (51%) не могут вспомнить время, когда они покупали доллар США в большом объеме. 29% участников покупали в большом объеме доллар США до 2014 года, а 20% — после 2014 года.
Россияне столкнулись с разными последствиями высокого курса валют к рублю (52%). Так, 15% респондентов отказались от путешествий, 19% отказались от покупок дорогостоящих товаров (например, от импортных автомобилей), 17% россиян отказались от приобретения техники (например, смартфонов).
Финансовое положение 45% участников за последние 5 лет изменилось в худшую сторону, однако ситуация является контролируемой. 21% россиян в связи с пандемией столкнулись с бедственным финансовым положением, а у 19% россиян не поменялось ничего. 15% респондентов стали жить лучше.
Купить 100 долларов теперь для россиян не столь простая задача. 36% участников заявили о готовности это сделать, однако признались, что прожить оставшийся месяц будет проблематично. 35% россиян могут совершить обмен валюты без ущерба себе, а 29% — не могут, так как для них это слишком большие деньги, переводя в рубли.
Россияне уделяют большое внимание курсу валют. Аналитики проверили, как тщательно россияне следят за актуальным курсом доллара США к рублю. Число тех, кто ответил корректно, превысило число тех, кто допустил ошибку (55%).
В исследовании приняли участите 1728 человек.
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