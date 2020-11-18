Чьи пенсии пересчитают. Новый порядок выплат в РФ

Минтруд попросил Пенсионный фонд (ПФР) проработать возможность выплаты накопительной пенсии ежемесячно и пожизненно. Смысл предложения в том, чтобы не растягивать выплаты по накопительной пенсии на слишком большой срок. Накопленные мелкие суммы будут передавать владельцам единоразово, а регулярные выплаты оставят только тем, у кого имеются существенные накопления.

Опрошенные эксперты "Прайм" видят в возможном нововведении больше пользы для пенсионеров, чем вреда. Но и слишком богатыми такая идея точно никого не сделает.

Сейчас пожизненная накопительная пенсия выплачивается тем, у кого на счете достаточно денег, чтобы ежемесячные выплаты составляли более 5% от общего размера совокупных пенсионных выплат. Если объем накоплений меньше, их выплачивают единовременно. Теперь же предлагается выплачивать накопления единовременно, если они не превышают 20% от МРОТ.

По подсчетам "Коммерсанта", чтобы россиянин с пенсией в 15 тысяч рублей в месяц смог получать пожизненную накопительную пенсию, ему будет необходимо иметь на счете почти 200 тысяч рублей. Меньшие суммы будут выплачиваться единовременно.

Поправка Минтруда позволит изымать все средства с накопительного счета сразу практически при любом размере пенсии, поскольку в среднем по стране страховая часть и так дает больше 95% дохода пенсионеру, считает Валерий Емельянов из "Фридом Финанс". Он объясняет это тем, что с 2015 года действует заморозка накопительной части, и она уже 5 лет не пополняется. Ранее накопленные средства реинвестируются с доходностью, близкой к банковским депозитам, но у большинства граждан там порядка 200 тысяч, на которые создать полноценный пенсионный капитал, нельзя. Таким образом, поправка Минтруда, признает очевидное: накопительная пенсия как источник ренты не работает.

СГЛАДИТЬ ПЕРЕХОД

Согласно ратифицированной в 2018 году конвенции Международной организации труда пенсия должна составлять не менее 40% от утраченной зарплаты. Однако последние четверть века соотношение средних пенсий и зарплат в России находится на уровне 30%, и эта цифра уменьшается, напомнил глава Центра анализа НПФ "Сафмар" Евгений Биезбардис.

Наталья Починок. Получить всю сумму сразу — до 200 тысяч рублей и израсходовать их на свои нужды пенсионерам может быть выгоднее, чем получать по частям весь период дожития, считает ректор Российского государственного социального университета, член Общественной Палаты РФ

В момент выхода на пенсию человек теряет существенную часть своих доходов — порядка 60% — от того, что он получал ранее. И единоразовая выплата накопительной пенсии "на руки" может сгладить этот переход, объясняет она.

"Получив всю сумму сразу, человек может выгоднее ее потратить или положить на депозит, чем получать по чуть-чуть весь период дожиться в течение 258 месяцев", — считает эксперт.

Она также отмечает, что не так важен сам порог — 20% от МРОТ или 5% от общего размера совокупных пенсионных выплат, сколько решение самого гражданина о том, как ему использовать накопительную часть пенсии.

"Было бы правильнее предоставить человеку право при выходе на пенсию самому принимать решение — получить эту сумму единовременно, либо получать регулярные выплаты весь срок дожития, безусловно, установив предел — 20 процентов от МРОТ или больше", — считает Починок.

ИЩИ, КОМУ ВЫГОДНО

Если эта идея воплотится в реальность, выиграет подавляющее большинство будущих пенсионеров, которые успели накопить на своих счетах не более 600 тысяч рублей, считает Емельянов.

"Преимущественно это жители регионов и частично москвичи, которые до 2015 года имели зарплаты ниже средней по городу. Поправка направлена на то, чтобы отдать людям досрочно их пенсионный капитал, порезанный в ходе последней реформы", — объясняет он.

При этом в условном минусе окажутся в основном те, у кого доходы превышали лимит, облагаемый базовыми пенсионными взносами. На начало 2015 года речь шла о зарплате 711 тысяч рублей в год до вычета налогов, или 51,5 тысяч рублей в месяц на руки. Если человек имел доход выше или около этой планки на протяжении 2010-2015 годов, то он рискует попасть на получение помесячной ренты вместо всей суммы сразу добавляет он.

Подобные изменения выгодны и самому государству, которому чуть меньше придется тратиться на пенсии. Сохранней будет и Фонд национального благосостояния, добавляет Биезбардис. Он объясняет это тем, что россияне повысят свой коэффициент замещения за счет собственных же пенсионных накоплений. Более того, эксперт не исключает, что и при расчете доплаты для доведения пенсии до прожиточного минимума пенсионера также начнут учитывать единовременные выплаты.

Он также напоминает, что пенсионные фонды — это институциональные инвесторы, которые приносят на фондовый рынок и инвестируют в российские ценные бумаги около 5 млрд рублей. Инициатива может привести к сокращению этих инвестиций, так как средства будут выплачиваться клиентам по максимуму, и, соответственно, изыматься из обращения на рынке.

ЭФФЕКТ "ЗАПЛАТКИ"

Другие опрошенные "Прайм" эксперты видят в предлагаемом усовершенствовании пенсионной системе больше негатива, чем позитива. Они считают, что за этим может последовать падение регулярных ежемесячных доходов пенсионеров и затем снижение роли накопительной пенсии.

"Очевидно, что данная инициатива — это попытка возродить утраченное доверие граждан к пенсионной системе государства. Дискриминация выплат по размеру накоплений — мера социальная, но, очевидно, имеющая обратный̆ эффект", — считает генеральный директор "БКС Страхование жизни" Андрей Дроздов.

По его мнению, граждане, которые могут накопить больше чем 20% МРОТ — а именно они являются существенными донорами пенсионной̆ системы — будут воспринимать это, как дискриминацию.

Дроздов не исключает, что данная инициатива преследует благую цель, но по факту это очередная "заплатка", которая может еще больше подорвать доверие к существующей пенсионной̆ системе. "Реальный̆ эффект будет минимальный, поскольку будущие выплаты де-факто обесцениваются инфляцией̆, доходность НПФ ниже, чем у депозитов", — считает он.

"Очередные попытки "усовершенствовать" пенсионную систему пугают. Изначально инициатива выглядит положительной — помогать единовременными выплатами тем, у кого накопительная часть пенсии совсем низкая. Но государство уже очень здорово "помогло" с накопительной частью, дважды подвергнув ее заморозке. Откуда там взяться большим объемам средств", — возмущается старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова . При этом она добавляет, что это не окончательный вид инициативы Минтруда, потому что пенсионная система до сих пор, вследствие множества реформ, так и не пришла в какой-то стройный и понятный вид.

В любом случае, для многих граждан сам факт выплаты от государства относительно крупной суммы на руки натолкнет на мысль, что на старость нужно копить дополнительно. Многие захотят проверить, сколько накопилось денег на их счете, зададутся вопросом, почему так мало, как его можно пополнять, какие есть частные пенсионные программы, резюмирует Емельянов.