Интерес россиян к "золотым паспортам" вырос

Пандемия коронавируса повысила интерес россиян к иммиграционным программам, рассказал РИА Новости заместитель директора специализирующейся на оформлении гражданства через инвестиции британской юридической компании Astons Константин Каминский.
"Этот год показал, что свобода передвижения и комфортная недвижимость за рубежом актуальна для всех, независимо от страны проживания. Из России, где сейчас выбор направлений из-за пандемии до сих пор ограничен, поступает множество запросов об инвестициях для получения вида на жительство или гражданства", — рассказал Каминский.
По его словам, самыми популярными остаются программы получения гражданства Карибских стран, в частности паспорта Сент-Китс и Невис, который позволяет свободно путешествовать в 152 страны, включая ЕС
и Великобританию, и достаточно легко оформляется при сравнительно небольших инвестициях.
"Также клиенты из России стали интересоваться программами, которые дают доступ к странам Шенгена, такие как Кипр, Греция и Португалия, так как в условиях ограничений при пандемии шенгенская виза потеряла смысл", — отметил собеседник агентства.
По словам Каминского, нынешний год "оказался успешным для нашей индустрии".
"В предыдущие месяцы мы увидели существенный рост интереса к иммиграционным программам со стороны иностранных инвесторов. Пандемия доказала, какую роль играет сохранение свободы передвижения и возможность выбора, где именно провести сложный период", — заявил Каминский.
По его словам, выросло число заявок из США и Великобритании. "Этим категориям клиентов интересно передвижение по миру. Ведь, к примеру, в этом году Европа закрыта для американцев, а британцы планируют свое будущее в связи с выходом Великобритании из Европейского союза", — пояснил эксперт.
Интересуются различными иммиграционными программами и на Ближнем Востоке, в Южной и Северной Африке, Китае.
Решение властей Кипра отменить программу "золотых паспортов" также стало фактором, усилившим интерес иностранцев к иммиграционным программам, отметил Каминский.
"Многие из тех, кто раньше долго размышлял, нужно им второе гражданство или вид на жительство или нет, теперь ринулись подаваться, так как осознали, что могут не успеть", — объяснил он.