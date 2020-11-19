Интерес россиян к "золотым паспортам" вырос

По его словам, выросло число заявок из США и Великобритании. "Этим категориям клиентов интересно передвижение по миру. Ведь, к примеру, в этом году Европа закрыта для американцев, а британцы планируют свое будущее в связи с выходом Великобритании из Европейского союза", — пояснил эксперт.