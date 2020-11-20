Россия выплатит пенсии трудовым мигрантам 

Россия будет выплачивать пенсии трудовым мигрантам из государств Евразийского экономического союза за наработанный в нашей стране стаж. Соответствующее соглашение вступает в силу 20 ноября.

Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств — членов Евразийского экономического союза было подписано 20 декабря 2019 года в Санкт-Петербурге лидерами Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России.

Основная цель документа — формирование пенсионных прав трудящихся из стран ЕАЭС на тех же условиях и в том же порядке, что и для граждан государства трудоустройства.

Соглашение распространяется на трудящихся государств — членов ЕАЭС и членов семьи. Под действие соглашения в РФ подпадают:

страховая пенсия по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца; фиксированная выплата к страховой пенсии, повышение и (или) увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии и доплата к страховой пенсии, если иное не предусмотрено соглашением; накопительная пенсия и иные выплаты за счёт средств пенсионных накоплений.

Уточняется что пенсии будет назначать и выплачивать государство, на территории которого приобретён пенсионный стаж. В случае если трудовая деятельность велась в РФ, работодатель перечисляет в бюджет страховые взносы за работника.

Чтобы получить право на выплаты по старости, нужно будет обратиться либо в пенсионные органы страны проживания, либо в соответствующие ведомства в стране, где работает человек. Если документы подают в России, то их необходимо представлять в порядке, установленном российским законодательством.

При определении права на пенсию по законодательству РФ величина индивидуального пенсионного коэффициента определяется за периоды стажа работы, приобретённого на территории Российской Федерации, а также на территории бывшего СССР. В случае недостаточности для возникновения права на пенсию величины индивидуального пенсионного коэффициента, учитывается 1 пенсионный балл за 1 год стажа работы, приобретённого на территориях государств — членов ЕАЭС. Документ также устанавливает право члена семьи на пенсию в случае смерти трудящегося в соответствии с законодательством государств — членов соглашения. Если размер такой пенсии зависит от количества членов семьи, учитываются все члены семьи.