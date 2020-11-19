Введен новый порядок выплаты больничных

Правительство вводит новый порядок выплаты больничных и пособий по материнству, теперь их будут перечислять гражданам напрямую из фонда соцстрахования, а не через работодателя, с 2022 года такая практика будет применяться по всей стране, заявил глава кабмина Михаил Мишустин

"Правительство вводит новый порядок выплаты больничных и пособий по материнству. Они будут перечисляться людям напрямую из Фонда социального страхования, а не через работодателя", — объявил Мишустин в четверг на заседании правительства.

Он уточнил, что в некоторых регионах такая система уже работает в пилотном режиме и хорошо себя зарекомендовала. В частности, у работодателей становится меньше бумажной работы, а граждане быстрее получают положенные выплаты, пояснил премьер. Территориальные органы фонда проверяют правильность всех начислений, добавил глава кабмина.

"Поэтому с 2022 года такую практику распространим на всю страну. Более того, перейдем на проактивный формат работы. Пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам — всё это будет оформляться автоматически, на основании электронного листка нетрудоспособности, никаких заявлений писать будет просто не нужно", — заявил Мишустин.

Он также сообщил, что и в целом получение сведений для назначения таких пособий будет проходить в электронном виде.