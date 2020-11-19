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В России введен новый порядок выплаты больничных 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что оплата больничных и пособий по материнству будет вестись напрямую, а не через работодателя. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление Мишустин сделал сегодня на заседании кабинета министров.

«Правительство вводит новый порядок выплаты и пособий по материнству, они будут перечисляться людям напрямую из Фонда социального страхования, а не через работодателя», — сообщил он.

По его словам, в 2022 году планируется перейти на «проактивный формат работы».
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«Пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам будут оформляться автоматически на основании электронного листка нетрудоспособности, никаких заявлений писать будет не нужно», — пояснил он.

Как сообщал «Рамблер», сейчас для того, чтобы оформить пособие по беременности и родам, женщина должна получить больничный лист и подать заявление на работе. Размер пособия рассчитывает бухгалтер с учетом общего стажа, максимального размера пособия, среднего заработка и количества дней декретного отпуска.
Работодателю расходы на пособие полностью возмещает Фонд социального страхования (ФСС). Выплатить пособие работодатель должен вместе с зарплатой, НДФЛ с него не удерживают.
Комментарии 6
Личный счет , Видео , Михаил Мишустин , Фонд социального страхования РФ
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