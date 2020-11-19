Названо число самозанятых в России

"У нас (количество — ред.) самозанятых растет по 5 тысяч человек в день. Поэтому тут, с одной стороны, нужно быть очень аккуратным, чтобы смотреть, чтобы не было перетоков из трудовых отношений в самозанятые. С другой стороны, конечно, это серьезное подспорье людям быть легальными — просто, удобно, без лишней административной нагрузки", — отметил глава ФНС.