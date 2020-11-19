Ещё
Далее:
Читайте также:
Любой фильм за "Спасибо"
Любой фильм за "Спасибо" Cмотрите в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.37
$
76.47
90.37
90.50
Прогноз
23.11 – 30.11
$
77.03
90.70
Индексы и котировки Brent
44.32
+0.11 Золото
1861.57
–0.07 РТС
1276.75
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
19.11
1.1831
+0.0115
04.11
1.1716
16.11
08.11
25.10

Глава ФНС назвал число самозанятых в России 

РИА Новости и ещё 8 1 час назад
Названо число самозанятых в России
Фото: ТАСС
Россиян, зарегистрировавшихся в налоговых как самозанятые, уже более 1,3 миллиона человек, их число увеличивается на 5 тысяч в день, рассказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.

"Мы начислили так называемые бонусы, как их принято называть, это по сути капитал на уплату налогов более 15 миллиардов рублей сегодня работающим людям, и их уже более 1 миллиона 300 тысяч человек работает", — рассказал Егоров.

Он отметил, что "те, кто поверил в легальность, те, кого официально регистрировали и те, кто регистрировались сами, — те получили максимальную поддержку от государства".

"У нас (количество — ред.) самозанятых растет по 5 тысяч человек в день. Поэтому тут, с одной стороны, нужно быть очень аккуратным, чтобы смотреть, чтобы не было перетоков из трудовых отношений в самозанятые. С другой стороны, конечно, это серьезное подспорье людям быть легальными — просто, удобно, без лишней административной нагрузки", — отметил глава ФНС.

Видео дня. Количество железных монет в России достигло рекорда
Последние новости
Неожиданный симптом рака поджелудочной железы на ранней стадии Неожиданный симптом рака поджелудочной железы на ранней стадии Полицию ждала ужасная картина: что сделала банда подростков-ауешников Полицию ждала ужасная картина: что сделала банда подростков-ауешников Сколько на самом деле нужно спать, чтобы дольше жить Сколько на самом деле нужно спать, чтобы дольше жить
Комментарии
Личный счет , Даниил Егоров , Владимир Путин , Федеральная налоговая служба
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение