Пользователь «Пикабу» под ником tadeslok 699 рассказал , как его 37-летнего родственника отказались брать на работу из-за возраста. По словам пользователя, произошло это в компании по продаже компьютерной техники.

«HR смотрит резюме, смотрит трудовую и говорит ему: «Смотрите, да, я вижу что вы хороший работник, и резюме у вас хорошее, но поймите нас правильно. Мы позиционируем себя как молодежная фирма, а вам уже 37 лет, это многовато, нас неправильно клиенты поймут», - рассказал tadeslok (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Пользователь подчеркнул, что у его родственника большой опыт работы и «вся трудовая исписана благодарностями» за перевыполнение планов.

«Рано нынче стариками становятся», - заключил tadeslok.

В комментариях к его посту пользователи предложили, что в компании ищут более молодых сотрудников, так как на них «попахать можно».

«А мне отказали в должности вахтера(ключи выдавать), сказали, что 48(!) лет-это многовато. И что теперь? До пенсии как до Луны, ищу посменную работу. Ведь это же вахтер!!!!!! Или они длинноногую модель ищут? Я в трансе.... Даже на крышку гроба не дают заработать, с пенсией уже распрощалась. А ещё сына подымать- 13 лет», - написала пользовательница Kosacostra.



«Моему мужу сказали: вы старше директора, и как он вас должен называть - по имени-отчеству, что ли? Занавес», - поделилась своей историей alinach.



«Ребята, это задница...я в свои 36 уже 6 месяцев в hh отказы на бармена собираю. У меня подгорает уже)» - рассказала xomrikus.

Как сообщал «Рамблер», ранее в Британии выпускница-дизайнер отсудила у начальников три тысячи фунтов стерлингов (около 302 тысяч рублей), доказав, что они дискриминировали ее за молодость.

Менеджеры пытались выжить с работы 21-летнюю Брук Шенкс и понизили ее в должности. Свое решение они объяснили тем, что ей «всего 21».