Во время пандемии выросло количество запросов на получение второго гражданства в обмен на инвестиции среди граждан РФ, заявил заместитель директора британской юридической компании Astons Константин Каминский. По его словам, наибольшей популярностью пользуются паспорт государства Сент-Китс и Невис, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на РИА Новости.

Каминский подчеркнул, что россияне стали активнее интересоваться получением вида на жительство или второго гражданства из-за того, что во время пандемии была ограничена свобода их передвижения. В этом вопросе самым выгодным вариантом он назвал государство, расположившееся на Карибских островах, — Сент-Китс и Невис.

Там, по его словам, можно получить «золотой паспорт» при сравнительно небольших инвестициях в местную недвижимость. Новое гражданство позаоляет россиянам свободно летать в 152 страны, в том числе и в страны Евросоюза и Великобританию.

Эксперт добавил, что граждане России начали также активнее интересоваться условиями предоставления вида на жительство в Португалии, Греции и на Кипре, поскольку, по его словам, «шенгенская виза потеряла смысл».

Оценивая ситуацию, Каминский подчеркнул, что интерес к иммиграционным программам растет в том числе со стороны иностранцев, в частности, выросло число заявок от граждан США и Великобритании, государств Южной и Северной Африки, Китая.