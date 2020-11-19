Ещё
Далее:
Читайте также:
Ученые назвали самый страшный фильм в мире
Ученые назвали самый страшный фильм в мире Узнать ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.37
$
76.47
90.37
90.50
Прогноз
23.11 – 30.11
$
77.50
92.23
Индексы и котировки Brent
44.27
+0.34 Золото
1863.24
+0.04 РТС
1276.75
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
19.11
1.1837
+0.0121
04.11
1.1716
16.11
08.11
25.10

Россияне заинтересовались «золотыми паспортами» на фоне пандемии 

Павел Тиунов 1 час назад
Во время пандемии выросло количество запросов на получение второго гражданства в обмен на инвестиции среди граждан РФ, заявил заместитель директора британской юридической компании Astons Константин Каминский. По его словам, наибольшей популярностью пользуются паспорт государства Сент-Китс и Невис, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на РИА Новости.
Каминский подчеркнул, что россияне стали активнее интересоваться получением вида на жительство или второго гражданства из-за того, что во время пандемии была ограничена свобода их передвижения. В этом вопросе самым выгодным вариантом он назвал государство, расположившееся на Карибских островах, — Сент-Китс и Невис.
Там, по его словам, можно получить «золотой паспорт» при сравнительно небольших инвестициях в местную недвижимость. Новое гражданство позаоляет россиянам свободно летать в 152 страны, в том числе и в страны Евросоюза и Великобританию.
Эксперт добавил, что граждане России начали также активнее интересоваться условиями предоставления вида на жительство в Португалии, Греции и на Кипре, поскольку, по его словам, «шенгенская виза потеряла смысл».
Оценивая ситуацию, Каминский подчеркнул, что интерес к иммиграционным программам растет в том числе со стороны иностранцев, в частности, выросло число заявок от граждан США и Великобритании, государств Южной и Северной Африки, Китая.
Ранее, как сообщал «Рамблер», управляющий партнер KRK Group Даниил Кириков заявил, что решение Кипра отменить программу выдачи гражданства в обмен на инвестиции — предвестник конца эры «золотых паспортов». По словам эксперта, время «налоговых островков» подходит к концу по всему миру. Он отметил, что государства, «славившиеся серыми схемами раздачи паспортов и закрывавшие глаза на номинальные компании без операционной деятельности», теперь стараются обелить свою репутацию. По мнению Кирикова, Кипр хочет стать «европейской страной, а не налоговой и офшорной помойкой».
Комментарии 19
Личный счет , Видео , Недвижимость , Даниил Кириков , ЕС , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение