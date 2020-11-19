Россиянам предрекли рост цен на популярные продукты 

Цены на продукты с повышенным содержанием сахара и соли могут вырасти. Об этом сообщают «Известия».
Некоторое время назад Общественная палата России, Российский союз налогоплательщиков и Институт развития правового общества направили письма министрам финансов, здравоохранения и промышленности и торговли с предложением ввести акцизы на соусы, консервы, газированные напитки, готовую мясную продукцию, кондитерские изделия (торты, пирожные), продукты быстрого приготовления (пиццу, пельмени) с повышенным содержанием сахара (более 22,5 грамма на 100 граммов товара) и соли (более 2,5 грамма на 100 граммов).
Авторы инициативы считают, что размер акциза должно определить правительство, а дополнительные поступления в бюджет следует направить на профилактику неинфекционных заболеваний.
Заместительница председателя комитета по переработке отходов и вторичных ресурсов «Деловой России» Наталья Беляева выразила уверенность, что появление акциза на слишком сладкие и соленые продукты приведет к росту цен на них, а его степень будет зависеть от размера сбора.
«Дополнительные 50 копеек к стоимости вредных товаров — меньшее зло, чем траты на лечение, например, диабета второго типа», — считает соавтор инициативы первый заместитель председателя комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Общественной палаты Артем Кирьянов.