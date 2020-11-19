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У россиян появилась возможность стать богаче 

Артём Кульша 1 час назад
У россиян появилась возможность стать богаче
Фото: ТАСС
Доходность банковских депозитов может вырасти. Об этом эксперты заявили «Банкам.ру».
Летом 2019 года, как сообщал «Рамблер», Центральный банк начал снижать ключевую ставку. Ставки по депозитам в коммерческих банках снижались вслед за ней. В июле Центробанк снизил ключевую ставку до исторического минимума в 4,25% годовых, в результате чего во многих кредитных организациях ставки по депозитам опустились ниже уровня инфляции.
Между тем осенью ставки по депозитам выросли: в сентябре ставка по депозитам срочностью до года выросла на 0,09%, ставка по вкладам на сроки больше года — на 0,03%, а во второй и третьей декадах октября выросла средняя максимальная процентная ставка по вкладам в банках из топ-10.
Старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов объяснил рост доходности вкладов оттоком вкладчиков, начавших рассматривать альтернативные инструменты инвестирования из-за падения ставок по вкладам ниже уровня фактической инфляции.
Генеральный директор Национального рейтингового агентства Алина Розенцвет считает, что доходность вкладов у отдельных игроков может еще вырасти до конца года главным образом за счет введения сезонных депозитов, приуроченных к новогодним праздникам. Проклов согласен, что в результате появления на рынке предновогодних предложений банков ставки по депозитам могут вырасти в течение ближайших недель.
Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень связывает нынешний рост доходности вкладов еще и с тем, что банки решили нарастить объемы привлекаемого фондирования на фоне роста кредитной активности.
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Комментарии 1
Личный счет , Валерий Пивень , Александр Проклов , Центральный банк России
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