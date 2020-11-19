Сергей Миронов. В России необходимо вернуться к выплатам пенсий из бюджета, так как пенсионная реформа провалилась. Такое мнение выразил председатель партии «Справедливая Россия»

«Необходимо вернуться к выплатам пенсии из бюджета, а пенсионные выплаты из доходов граждан направлять туда же», — приводит передает пресс-служба политика его слова. По его мнению, возвращение к этой системе снизит риски от неэффективного инвестирования пенсионных накоплений, что даст пенсионерам гарантии.

Миронов посоветовал экономическому блоку правительства признать, что пенсионная реформа провалилась. «Надо признать, что идея пенсионного страхования с помощью специальных фондов провалилась. Средняя страховая пенсия в России едва превышает прожиточный минимум, на которой, на самом деле, невозможно прожить. С накопительными пенсиями все еще хуже: в 2022 году их средний размер не превысит 1 300 рублей. Даже повышение пенсионного возраста на пять лет не спасло ситуацию», — объяснил политик.