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Как мошенники наживаются на россиянах в пандемию 

Мария Иванова 25 минут назад
Как мошенники наживаются на россиянах в пандемию
Фото: РИА Новости
Адвокат Ольга Сулим рассказала News.ru, что пандемия открыла перед мошенниками новые возможности для заработка на россиянах. В частности, злоумышленники продают «волшебные» товары — «убивающие коронавирус» очистители воздуха, маски, благовония и крема.
Также мошенники воспользовались ростом безработицы: они обещают трудоустроить на удаленку любого, кто согласится купить методическую литературу либо пройти тест. Тесты проводятся на фишинговых сайтах, с помощью которых мошенники крадут логины и пароли пользователей.
Такие же фишинговые ссылки рассылают россиянам, желающим получить отсрочку по кредиту. Если человек перейдет по ссылке и оставит персональные данные, мошенники получать доступ к его банковским картам.
Еще один «пандемийный» способ мошенничества — фальшивые благотворительные акции, в рамках которых злоумышленники собирают деньги якобы на помощь медикам и пенсионерам.
Как сообщал «Рамблер», ранее в Центробанке рассказали, что весной 2020 года банковские мошенники звонили россиянам на 300 процентов чаще. В ЦБ насчитали около 165 тысяч банковских операций, проведенных мошенниками во время пандемии. Сумма таких операций достигла 1,5 миллиарда рублей.
Из-за активности телефонных мошенников глава общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ввести для пенсионеров лимит на онлайн-переводы в десять тысяч рублей в день.
Также пенсионеров предупреждали о мошенниках, которые пытаются проникнуть в квартиры под разными предлогами.
Преступники воспользовались пандемией и придумали новые способы обмана: они выдают себя за врачей, социальных работников и сотрудников компаний, проводящих санитарную обработку помещений. Мошенники хорошо знают все места, где люди обычно прячут деньги. Нередко в квартиру они пытаются попасть вдвоем: пока один преступник отвлекает пенсионера, другой ищет сбережения.
Видео дня. Количество железных монет в России достигло рекорда
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Личный счет , Дмитрий Курдесов , Центральный банк России
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