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Россиянам назвали способ досрочно выйти на пенсию 

Павел Тиунов 32 минуты назад
Назван способ досрочно выйти на пенсию
Фото: РИА Новости
Россиянок, родивших трёх детей, следует отпускать на пенсию, заявил координатор общественного движения «За жизнь!» Сергей Чесноков. По его мнению, таким образом можно будет улучшить демографические показатели в стране, сообщает News.ru.
Чесноков заявил, что в настоящее время в Росси сложилась «критическая ситуация с демографией». Рождение детей, по его словам, сегодня — это задача чрезвычайной важности. Именно поэтому женщин, в семьях которых появляются как минимум трое детей, необходимо поощрять. Например, платить им пенсию.

«Женщина заработала эту пенсию — она сделала свой вклад в демографию. Размер пенсии может составлять от 15 тысяч рублей», — пояснил общественник.

Он подчеркнул, что для россиянок подобная выплата была бы серьезной помощью в воспитании детей. При этом с каждым последующим ребенком выплата должна становиться все больше, отметил активист.
Однако главное, чтобы многодетных матерей не лишали возможности продолжать работать. Если женщина в итоге достигнет пенсионного возраста, то ей следует выплачивать два пособия, резюмировал Чесноков.
Ранее, как сообщал «Рамблер», лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов заявил, что депутаты от партии внесли на рассмотрение законопроект о бессрочном продлении программы материнского капитала с его ежегодной индексацией. 12 октября стало известно, что члены российского правительства не поддержали инициативу парламентариев.
В отзыве кабмина говорится, что закон за авторством справедливороссов предполагает увеличение финансирования программы, а откуда брать средства парламентарии не указали. Журналисты трактовали решение правительства, как признак того, что выплаты материнского капитала в России в будущем могут отменить.
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Комментарии 9
Личный счет , Сергей Чесноков , Сергей Миронов , Госдума , Справедливая Россия , Правительство РФ
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