Назван способ досрочно выйти на пенсию

Россиянок, родивших трёх детей, следует отпускать на пенсию, заявил координатор общественного движения «За жизнь!» Сергей Чесноков. По его мнению, таким образом можно будет улучшить демографические показатели в стране, сообщает News.ru.
Чесноков заявил, что в настоящее время в Росси сложилась «критическая ситуация с демографией». Рождение детей, по его словам, сегодня — это задача чрезвычайной важности. Именно поэтому женщин, в семьях которых появляются как минимум трое детей, необходимо поощрять. Например, платить им пенсию.
«Женщина заработала эту пенсию — она сделала свой вклад в демографию. Размер пенсии может составлять от 15 тысяч рублей», — пояснил общественник.
Он подчеркнул, что для россиянок подобная выплата была бы серьезной помощью в воспитании детей. При этом с каждым последующим ребенком выплата должна становиться все больше, отметил активист.
Однако главное, чтобы многодетных матерей не лишали возможности продолжать работать. Если женщина в итоге достигнет пенсионного возраста, то ей следует выплачивать два пособия, резюмировал Чесноков.
Ранее, как сообщал «Рамблер», лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов заявил, что депутаты от партии внесли на рассмотрение законопроект о бессрочном продлении программы материнского капитала с его ежегодной индексацией. 12 октября стало известно, что члены российского правительства не поддержали инициативу парламентариев.
В отзыве кабмина говорится, что закон за авторством справедливороссов предполагает увеличение финансирования программы, а откуда брать средства парламентарии не указали. Журналисты трактовали решение правительства, как признак того, что выплаты материнского капитала в России в будущем могут отменить.