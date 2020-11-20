Назван способ досрочно выйти на пенсию

Россиянок, родивших трёх детей, следует отпускать на пенсию, заявил координатор общественного движения «За жизнь!» Сергей Чесноков . По его мнению, таким образом можно будет улучшить демографические показатели в стране, сообщает News.ru.

Чесноков заявил, что в настоящее время в Росси сложилась «критическая ситуация с демографией». Рождение детей, по его словам, сегодня — это задача чрезвычайной важности. Именно поэтому женщин, в семьях которых появляются как минимум трое детей, необходимо поощрять. Например, платить им пенсию.

«Женщина заработала эту пенсию — она сделала свой вклад в демографию. Размер пенсии может составлять от 15 тысяч рублей», — пояснил общественник.

Он подчеркнул, что для россиянок подобная выплата была бы серьезной помощью в воспитании детей. При этом с каждым последующим ребенком выплата должна становиться все больше, отметил активист.

Однако главное, чтобы многодетных матерей не лишали возможности продолжать работать. Если женщина в итоге достигнет пенсионного возраста, то ей следует выплачивать два пособия, резюмировал Чесноков.

В отзыве кабмина говорится, что закон за авторством справедливороссов предполагает увеличение финансирования программы, а откуда брать средства парламентарии не указали. Журналисты трактовали решение правительства, как признак того, что выплаты материнского капитала в России в будущем могут отменить.