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Россиянам предложили новый выходной 

Мария Иванова 2 часа назад
Россиянам предложили новый выходной
Фото: ТАСС
Партия «Коммунисты России» предложила правительству ввести выходной день для россиян, которые решат сделать прививку от коронавируса. Об этом сообщает «Радио 1».
Председатель партии Максим Сурайкин объяснил, что люди потратят на вакцинацию немало времени с учетом подготовки к прививке и контроля за состоянием после нее.
«Коммунисты России» считают, что каждый проходящий вакцинацию должен получить один оплачиваемый выходной, который будет подтверждаться «документом по месту работы».

«После прохождения вакцинации должна быть выдана соответствующая справка. Также выходной, по нашему мнению, должен предоставляться взрослым для сопровождения на вакцинацию несовершеннолетних (при необходимости)», — отметил Сурайкин.

Как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин объявил о регистрации вакцины от коронавируса, разработанной центром Гамалеи, 11 августа. Путин рассказал, что препарат эффективно работает, создает у людей устойчивый иммунитет и не вызывает серьезных побочных эффектов. Президент отметил, что одной из его дочерей сделали прививку.
Глава Минздрава Михаил Мурашко уточнял, что разработчики вакцины будут проводить дальнейшие клинические исследования с участием нескольких тысяч человек. Сообщалось, что вакцину планируют выпустить в гражданский оборот с 1 января 2021 года. Однако в ноябре 2020-го директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что массовую вакцинацию могут начать в ближайшие недели. Вакцинация будет добровольной.
Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что российский препарат хотят купить 27 стран мира, включая Белоруссию, Азербайджан, Бразилию, Венесуэлу и Казахстан.
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Комментарии
Личный счет , Татьяна Голикова , Александр Гинцбург , Максим Сурайкин , Михаил Мурашко , Владимир Путин , Минздрав РФ
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