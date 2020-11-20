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Россиянам перестали выдавать кредитные карты

Павел Тиунов
1 час назад
За 2020 год банки выдали на треть меньше кредитных карт, чем годом ранее, сообщает ТАСС. Тренд зафиксирован во всех крупных российских регионах.
Россиянам перестали выдавать кредитные карты
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Генерального директора Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Артур Александрович отметил, что снижение показателей по выдаче кредитных карт населению в 2020 году было зафиксировано во время первой волны пандемии коронавируса.
Однако уже в мае банкиры отметили, что количество выданных кредиток начало расти. Показатели повышались планомерно до октября, когда случился очередной обвал: за второй месяц осени количество выданных карт снизилось на 13% по сравнению с сентябрем и на 27% по сравнению с октябрем 2019 года.
Александрович связывает статистику с ужесточением кредитной политики в сегменте розничного кредитования. Банковские аналитик полагают, что в сложившейся ситуации выдавать кредитные карты рискованно из-за ухудшающихся финансовых возможностей россиян.
Всего за период с января по октябрь 2020 года было выдано около 6,4 миллиона кредитных карт, что на 30% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Меньше кредиток стали выдавать во всех 30 регионах – лидерах по розничному кредитованию. В частности, показатели снизились в Нижегородской области, Саратовской области, Башкирии, Москве и других.
В начале осени, как сообщал «Рамблер», СМИ сообщили, что россияне начали жить в кредит. Исследование провели эксперты Бюро кредитных историй. По их сведениям, в июле 68% россиян, получивших кредитные карты, практически сразу начали пользоваться заемными средствами. Ранее, отмечают аналитики, большинство клиентов откладывали кредитные деньги «на черный день».
Личный счет,ИТАР-ТАСС,
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