Россиянам перестали выдавать кредитные карты

За 2020 год банки выдали на треть меньше кредитных карт, чем годом ранее, сообщает
ТАСС. Тренд зафиксирован во всех крупных российских регионах.
Генерального директора Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Артур Александрович отметил, что снижение показателей по выдаче кредитных карт населению в 2020 году было зафиксировано во время первой волны пандемии коронавируса.
Однако уже в мае банкиры отметили, что количество выданных кредиток начало расти. Показатели повышались планомерно до октября, когда случился очередной обвал: за второй месяц осени количество выданных карт снизилось на 13% по сравнению с сентябрем и на 27% по сравнению с октябрем 2019 года.
Александрович связывает статистику с ужесточением кредитной политики в сегменте розничного кредитования. Банковские аналитик полагают, что в сложившейся ситуации выдавать кредитные карты рискованно из-за ухудшающихся финансовых возможностей россиян.
Всего за период с января по октябрь 2020 года было выдано около 6,4 миллиона кредитных карт, что на 30% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Меньше кредиток стали выдавать во всех 30 регионах – лидерах по розничному кредитованию. В частности, показатели снизились в Нижегородской области, Саратовской области, Башкирии, Москве и других.
В начале осени, как сообщал «Рамблер», СМИ сообщили, что россияне начали жить в кредит. Исследование провели эксперты Бюро кредитных историй. По их сведениям, в июле 68% россиян, получивших кредитные карты, практически сразу начали пользоваться заемными средствами. Ранее, отмечают аналитики, большинство клиентов откладывали кредитные деньги «на черный день».