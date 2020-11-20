Россиянам перестали выдавать кредитные карты

За 2020 год банки выдали на треть меньше кредитных карт, чем годом ранее, сообщает ТАСС. Тренд зафиксирован во всех крупных российских регионах.

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Генерального директора Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Артур Александрович отметил, что снижение показателей по выдаче кредитных карт населению в 2020 году было зафиксировано во время первой волны пандемии коронавируса.

Однако уже в мае банкиры отметили, что количество выданных кредиток начало расти. Показатели повышались планомерно до октября, когда случился очередной обвал: за второй месяц осени количество выданных карт снизилось на 13% по сравнению с сентябрем и на 27% по сравнению с октябрем 2019 года.

Александрович связывает статистику с ужесточением кредитной политики в сегменте розничного кредитования. Банковские аналитик полагают, что в сложившейся ситуации выдавать кредитные карты рискованно из-за ухудшающихся финансовых возможностей россиян.

Всего за период с января по октябрь 2020 года было выдано около 6,4 миллиона кредитных карт, что на 30% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Меньше кредиток стали выдавать во всех 30 регионах – лидерах по розничному кредитованию. В частности, показатели снизились в Нижегородской области, Саратовской области, Башкирии, Москве и других.