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Россиянам дали совет в преддверии «Черной пятницы» 

Павел Тиунов 54 минуты назад
Россиянам дали совет в преддверии «Черной пятницы»
Фото: Рамблер
Эксперты Роскачества рассказали, как не попасться на удочку мошенников в день тотальных распродаж, сообщает ТАСС. Специалисты рекомендуют придерживаться определенных правил безопасности при совершении покупок в Сети.
«Черная пятница» состоится 27 ноября. В этот день, когда покупательская активность значительно возрастает, активизируются и мошенники. В преддверии распродаж в Сети уже было зарегистрировано несколько тысяч фальшивых интернет-магазинов, уверяют эксперты. При этом опытные мошенники даже выкупают первые места в выдаче поисковых запросов, поэтому, выбирая площадку для приобретения товаров по скидке, следует быть очень внимательным, подчеркнул заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.
В первую очередь нужно тщательно перепроверять адресную строку сайта, на котором планируется сделать покупку. Страница должна использовать протокол «https», а также иметь действующий сертификат безопасности. Обратить внимание стоит и на реквизиты получателя денег. Если в них указано физлицо, то впоследствии оспорить сделку будет сложно, поскольку в этом случае отправка средств будет считаться добровольным переводом денег, а не оплатой покупки.
В доменном имени сайта не должно быть лишних и дополнительных символов, если речь идет о всем известных магазинах. В этом году, уверяют эксперты, аферисты придумали новую уловку: они добавляют в адресную строку «распродажный» суффикс –off.

«Если домен был зарегистрирован недавно (например, за две недели или месяц до распродажи), не совершайте на нем покупки — вы не можете точно знать, не мошеннический ли это сайт», — добавили в Роскачестве.

Эксперты рекомендуют игнорировать спам и рекламные баннеры, на которых идет отсчет концу выгодным акциям, сайты, где скидка на товар слишком большая по сравнению с другими ресурсами, а также ссылки из почтовых рассылок.
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Личный счет , ИТАР-ТАСС
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