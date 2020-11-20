Россияне нашли плюсы в отказе банков выдавать кредиты

Новость о том, что доля положительных решений по заявкам на кредиты заметно снизилась, подтверждается реальными примерами из жизни россиян. Результаты проведенного опроса на портале «Рамблер» выявили, что с весны по текущее время 31% опрошенных столкнулись с отказами в выдаче кредитов. Из них 20% так и не добились желаемого, так как им отказали в получении кредита, а 12% получили кредит со второй или даже третьей попытки — им пришлось обращаться по этому вопросу в разные банки. Остальные респонденты либо никогда не обращались в банки за ними, либо обращались за кредитами давно (до пандемии).

В настоящее время более половины участников (69%) живут на свою зарплату или на зарплату другого члена семьи. 20% опрошенных живут на пенсию, 6% — на деньги, которые были когда-то давно отложены, 5% — на средства, выданные банком.

Ситуация с отказами в выдаче кредитов гражданам приведет к тому, что у людей появится мотивация больше работать. Так считают 56% опрошенных. Другие же (44%), напротив, опасаются того, что люди попадут в бедственное финансовое положение.

Респондентам дали возможность оценить, когда бы они смогли погасить сумму в размере 30 тысяч рублей, если бы взяли кредит. Одни (32%) ответили, что смогли бы погасить эту сумму через месяц, другие (23%) — через 3 месяца. Также опрос показал, что для 12% россиян эта сумма является непосильной. Остальные 12% участников смогли бы погасить кредит на такую сумму через 5 месяцев.

Некоторые участники данного опроса имеют дело с ипотечным кредитом (27%).

В исследовании приняли участие 1233 человека. Оно проводилось с 19-20 ноября.