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Мошенники обманывают россиян при помощи вакцины 

Артём Кульша 1 час назад
Мошенники обманывают россиян при помощи вакцины
Фото: ТАСС
Мошенники стали чаще прибегать к теме вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщают «Известия».
В компании «Ростелеком-Солар» подсчитали, что за время пандемии коронавирусной инфекции объем фишинга вырос на 10%; что 15% мошеннических писем, которые не попадают в спам, в настоящее время посвящены теме коронавируса; что более 50% писем про COVID-19 касаются вакцины от нее.
В течение последних месяцев рост фишинга, связанного с коронавирусом, не наблюдался, но наблюдался рост числа писем о вакцине. Чаще всего в них вложены файлы, якобы информационные буклеты, или ссылки на них. Открытие документа или проход по ссылке заражает компьютер вирусом, способным получить доступ к паролям, онлайн-сервисам и банковским картам жертвы.
Глава вирусной лаборатории компании Dr.Web Игорь Здобнов объяснил, что мошенники опираются на актуальную повестку, пугая или суля материальную выгоду в попытке побудить к открытию вложения в письме или переходу по ссылке.
Ведущий контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Сидорина посоветовала насторожиться, если в письме много ошибок, нет контактов для обратной связи, тема письма написана большими или скачущими буквами, в ней использованы небуквенные символы или русские буквы заменены на латинские.
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Личный счет , Лаборатория Касперского
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