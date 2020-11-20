Мошенники обманывают россиян при помощи вакцины 

Мошенники стали чаще прибегать к теме вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщают «Известия».

В компании «Ростелеком-Солар» подсчитали, что за время пандемии коронавирусной инфекции объем фишинга вырос на 10%; что 15% мошеннических писем, которые не попадают в спам, в настоящее время посвящены теме коронавируса; что более 50% писем про COVID-19 касаются вакцины от нее.

В течение последних месяцев рост фишинга, связанного с коронавирусом, не наблюдался, но наблюдался рост числа писем о вакцине. Чаще всего в них вложены файлы, якобы информационные буклеты, или ссылки на них. Открытие документа или проход по ссылке заражает компьютер вирусом, способным получить доступ к паролям, онлайн-сервисам и банковским картам жертвы.

Глава вирусной лаборатории компании Dr.Web Игорь Здобнов объяснил, что мошенники опираются на актуальную повестку, пугая или суля материальную выгоду в попытке побудить к открытию вложения в письме или переходу по ссылке.