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Россиянам захотели раздать по 450 тысяч рублей на ремонт жилья 

Вероника Полынина 2 часа назад
Россиянам захотели раздать по 450 тысяч рублей
Фото: РИА Новости
Государственную субсидию многодетным семьям в размере 450 тысяч рублей можно будет потратить на строительство и ремонт жилья по ипотеке. Соответствующий законопроект Госдума рассмотрит в декабре. Если изменения будут приняты, закон вступит в силу в январе 2021 года, пишут «Известия».
Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал законопроект о внесении изменений в федеральный закон «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)» и в закон «Об актах гражданского состояния». В документе предлагается разрешить многодетным семьям тратить государственную субсидию в размере не более 450 тысяч рублей на строительство и ремонт жилья по ипотеке.
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На сегодняшний день эту субсидию можно направить на погашение ипотечного кредита на покупку жилья.

«Расширение целей кредитного займа будет способствовать укреплению института семьи, многодетности, улучшению жилищных условий, а также послужит дополнительным импульсом для индивидуального жилищного строительства в России», — заявил автор законопроекта Даниил Бессарабов.

Ранее, как сообщал «Рамблер», лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов заявил, что депутаты от партии внесли на рассмотрение законопроект о бессрочном продлении программы материнского капитала с его ежегодной индексацией. 12 октября стало известно, что члены российского правительства не поддержали инициативу парламентариев. В отзыве кабмина говорится, что закон за авторством справедливороссов предполагает увеличение финансирования программы, а откуда брать средства, парламентарии не указали. Журналисты трактовали решение правительства, как признак того, что выплаты материнского капитала в России в будущем могут отменить.
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Личный счет , Даниил Бессарабов , Сергей Миронов , Госдума , Справедливая Россия , Правительство РФ , газета "Известия"
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