Россиянам захотели раздать по 450 тысяч рублей

Государственную субсидию многодетным семьям в размере 450 тысяч рублей можно будет потратить на строительство и ремонт жилья по ипотеке. Соответствующий законопроект Госдума рассмотрит в декабре. Если изменения будут приняты, закон вступит в силу в январе 2021 года, пишут «Известия».
Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал законопроект о внесении изменений в федеральный закон «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)» и в закон «Об актах гражданского состояния». В документе предлагается разрешить многодетным семьям тратить государственную субсидию в размере не более 450 тысяч рублей на строительство и ремонт жилья по ипотеке.
На сегодняшний день эту субсидию можно направить на погашение ипотечного кредита на покупку жилья.
«Расширение целей кредитного займа будет способствовать укреплению института семьи, многодетности, улучшению жилищных условий, а также послужит дополнительным импульсом для индивидуального жилищного строительства в России», — заявил автор законопроекта Даниил Бессарабов.
Ранее, как сообщал «Рамблер», лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов заявил, что депутаты от партии внесли на рассмотрение законопроект о бессрочном продлении программы материнского капитала с его ежегодной индексацией. 12 октября стало известно, что члены российского правительства не поддержали инициативу парламентариев. В отзыве кабмина говорится, что закон за авторством справедливороссов предполагает увеличение финансирования программы, а откуда брать средства, парламентарии не указали. Журналисты трактовали решение правительства, как признак того, что выплаты материнского капитала в России в будущем могут отменить.