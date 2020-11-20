Реальные зарплаты в России немного выросли

Рост реальных зарплат в РФ в сентябре ускорился до 2,2% в годовом выражении после роста на 0,1% в августе, сообщил в пятницу Росстат

Реальная заработная плата — средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.

По сравнению с августом текущего года реальные зарплаты в РФ в сентябре выросли на 3,4%. В январе-сентябре реальные заработные платы выросли на 2,6% в годовом выражении, в третьем квартале — на 1,8%.

"Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в сентябре 2020 года составила 49 259 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 6% (в январе-сентябре 2020 года — на 5,7%)", — говорится также в документе.

По сравнению с предыдущим месяцем среднемесячная начисленная заработная плата выросла на 3,3%. В январе-сентябре начисленная заработная плата выросла на 5,7%, в третьем квартале — на 5,4% в годовом выражении.

БЕЗРАБОТИЦА

Безработица в России в октябре осталась на уровне сентября и составила 6,3%, при этом число безработных снизилось на 83 тысячи человек, следует из данных Росстата.

"В октябре 2020 года, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 4,7 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше, или 6,3% рабочей силы классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда)", — говорится в сообщении ведомства.

При этом в октябре 2020 года зарегистрированы в качестве безработных в органах службы занятости населения, по предварительным данным Роструда, 3,5 миллиона человек, в том числе 1,7 миллиона человек получали пособие по безработице.

Общая численность безработных в октябре снизилась до 4,694 миллиона человек с 4,777 миллиона человек в сентябре (снижение на 83 тысячи, или на 1,7% по сравнению с прошлым месяцем; рост на 35% к октябрю 2019 года). В то же время количество официально зарегистрированных безработных за месяц сократилось на 217 тысяч человек, или на 5,9%, а по сравнению с октябрем прошлого года — выросло в 5,4 раза (с 691 тысячи человек).

Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию МОТ, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней.

Снижение общей безработицы в РФ впервые за время пандемии коронавируса было зафиксировано в сентябре. В январе безработица в РФ составила 4,7%, в феврале — 4,6%, в марте — 4,7%, в апреле резко выросла до 5,8%, в мае рост безработицы продолжился и составил 6,1%, в июне — 6,2%, в июле — 6,3%, в августе — 6,4%, в сентябре — 6,3%.