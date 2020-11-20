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Летному составу S7 урежут зарплаты из-за пандемии 

BFM.RU 33 минуты назад
Летному составу S7 урежут зарплаты из-за пандемии
Фото: РИА Новости
Авиакомпания S7 объявила о вынужденном сокращении зарплат. Из-за кризиса в отрасли, который спровоцировала пандемия, будут снижены оклады пилотов и экипажей, а также отменены различные надбавки, пишет РБК.
Гендиректор авиакомпании Вадим Клебанов письменно уведомил о таком решении председателей профсоюзных организаций. Он объяснил это «неопределенностью по восстановлению в полном масштабе рынка авиаперевозок». Клебанов надеется полностью сохранить летный состав, а также обещает не менять стоимость летного часа: «за налет пилоты S7 Airlines продолжат получать зарплату в полном объеме».
Агентство напоминает, что в конце октября «Аэрофлот» также начал уведомлять сотрудников летного состава об изменении системы оплаты труда с 1 января 2021 года.
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Личный счет , Компании , АК S7 , Аэрофлот
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