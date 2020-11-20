Ещё
Далее:
Читайте также:
3 месяца кино за 199 рублей в Okko
3 месяца кино за 199 рублей в Okko Оформить сейчас ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
76.45
90.30
90.58
Прогноз
23.11 – 30.11
$
78.70
92.98
Индексы и котировки Brent
45.02
+0.47 Золото
1874.80
+0.05 РТС
1258.91
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
20.11
1.1858
+0.0032
05.11
1.1826
17.11
09.11
26.10

Россияне стали резко забирать деньги из банков 

Lenta.ru 28 минут назад
Россияне массово забирают деньги из банков
Фото: ТАСС
В октябре россияне стали резко забирать деньги с банковских счетов и депозитов. Отток средств оказался наибольшим с марта, свидетельствуют данные Центробанка, опубликованные на его сайте.
По статистике регулятора, отток средств населения из банковской системы в октябре составил 111 миллиардов рублей, или 0,3 процента от общего объема пассивов.
Еще часть средств была снята с текущих и депозитных счетов, но формально не покинула банковскую систему, поскольку оказалась на специальных эскроу-счетах, используемых для хранения денег дольщиков. С учетом их общий отток равнялся бы 296 миллиардам рублей, или 0,8 процента общих банковских пассивов.
Россияне бросились спасать сбережения от девальвации
В марте аналогичный показатель равнялся 315 миллиардам рублей, после чего совокупные остатки средств населения в кредитных организациях росли либо незначительно снижались.
По итогам октября также уменьшились остатки средств юридических лиц — на 194 миллиарда рублей, или 0,6 процента.
Видео дня. Пенсионерам предложили ограничить размер онлайн-переводов
Последние новости
Прокуратура начала расследование в отношении дочери Трампа Прокуратура начала расследование в отношении дочери Трампа Племянник Путина решил бороться за Россию без коррупции Племянник Путина решил бороться за Россию без коррупции ФСБ обвинила школьников в терроризме за планы «взорвать» здание ФСБ в Minecraft ФСБ обвинила школьников в терроризме за планы «взорвать» здание ФСБ в Minecraft
Комментарии 7
Личный счет , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку