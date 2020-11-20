Россияне массово забирают деньги из банков

Все новости на карте

В октябре россияне стали резко забирать деньги с банковских счетов и депозитов. Отток средств оказался наибольшим с марта, свидетельствуют данные Центробанка опубликованные на его сайте.

По статистике регулятора, отток средств населения из банковской системы в октябре составил 111 миллиардов рублей, или 0,3 процента от общего объема пассивов.

Еще часть средств была снята с текущих и депозитных счетов, но формально не покинула банковскую систему, поскольку оказалась на специальных эскроу-счетах, используемых для хранения денег дольщиков. С учетом их общий отток равнялся бы 296 миллиардам рублей, или 0,8 процента общих банковских пассивов.

В марте аналогичный показатель равнялся 315 миллиардам рублей, после чего совокупные остатки средств населения в кредитных организациях росли либо незначительно снижались.

По итогам октября также уменьшились остатки средств юридических лиц — на 194 миллиарда рублей, или 0,6 процента.